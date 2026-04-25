Galatasaray ile Fenerbahçe 406. randevuda

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe yarın saat 20.00’de RAMS Park’ta karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle aldığı 71 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Sarı-lacivertliler ise 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 67 puanla ikinci sırada yer alıyor.

406. randevu

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 17 Ocak 1909 tarihinde başlayan rekabette iki takım bugüne kadar 405 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu mücadelelerde sarı-lacivertliler 150 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar da 1’i hükmen olmak üzere 130 defa rakibini mağlup etti. İki takım 125 müsabakada ise yenişemedi. Bu maçlarda Kanarya’nın 546 golüne, Aslan 505 golle karşılık verdi.

Ligde 138. maç

İki takım, Süper Lig tarihinde ise 137 kez mücadele etti. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, 53 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar da 38 defa 3 puanla ayrılan taraf olurken, 46 maç ise berabere sona erdi. Lig müsabakalarında sarı-lacivertliler 165, sarı-kırmızılılar ise 134 gol attı.

Bu sezonki 3. maç

Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın oynayacakları derbiyle birlikte 2025-2026 sezonunda 3. kez rakip olacak. Süper Lig’in ilk yarısında Kadıköy’de oynanan ilk karşılaşma 1-1 sona erdi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan Turkcell Süper Kupa finalinde ise sarı-lacivertliler, sarı-kırmızılıları 2-0 mağlup ederek, kupayı kazandı.

Son 10 maçta Galatasaray üstün

Ezeli rakipler arasında 7’si lig, 2’s, Süper Kupa ve 1’i de Türkiye Kupası olmak üzere oynanan son 10 karşılaşmada Galatasaray’ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılılar 1’i hükmen 5 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 2 kez kazandı. 3 mücadele de berabere sona erdi.

Yasin Kol düdük çalacak

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek. Kol’un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Çağdaş Altay olacak.

Trabzon bölgesi hakemi olan Yasin Kol kariyerinde ikinci kez bu derbide görev alacak. Kol, ligin ilk yarısında Kadıköy’deki derbide de düdük çaldı. Öte yandan Yasin Kol, bu sezon Galatasaray - Beşiktaş ve Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşmalarında da görev aldı.