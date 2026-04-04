Van’da saat 08.52’de meydana gelen deprem kentte paniğe neden oldu. Saat 08.52’de merkez üssü Tuşba ilçesi olan 5.2 büyüklüğündeki sarsıntı, Ağrı, Bitlis, Iğdır ve Hakkari başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, saha tarama çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, ilk tespitlere göre herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığı ifade edildi.

Öte yandan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da konuya ilişkin yaptığı açıklamada gelişmelerin ilgili kurumlar tarafından yakından takip edildiğini bildirdi.

Bakan Kurum, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Van’ın Tuşba ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemekle birlikte gelişmeleri takip ediyoruz. Olası ihbarlara karşı İl Müdürlüğü ekiplerimiz sahada.”