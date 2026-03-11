Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Ali Kılıçer, Türkiye’nin deprem gerçeğinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek, ülkede büyük depremlerin belirli periyotlarla tekrarlandığını ifade etti.

“ÖNEMLİ OLAN HANGİ ÖNLEMLERİ ALACAĞIMIZDIR”

Depremin doğanın bir gerçeği olduğunu belirten Kılıçer, asıl önemli olanın bu gerçekle nasıl yaşanacağının ve hangi önlemlerin alınacağının tartışılması gerektiği olduğuna vurgu yaptı.

Depremi yalnızca teknik terimlerle anlatmanın yeterli olmadığını ifade eden Kılıçer, “Jeolojide ‘Geçmiş geleceğin anahtarıdır’ diye bir söz vardır. Geçmişte yaşananlara baktığımızda, benzer olayların gelecekte de yaşanabileceğini görmek zor değil. Bu nedenle depremi sadece teknik terimlerle anlatmanın çok büyük bir anlamı yok. Levhaların hareket etmesi, fayların kırılması zaten doğanın bir gerçeği. Bunları engellememiz mümkün değil, asıl önemli olan, bu gerçekle birlikte nasıl yaşayacağımız ve hangi önlemleri alacağımızdır.” dedi.

“AFET YÖNETİMİ İMAR PLANIYLA BAŞLAR”

Afet yönetiminin temelinin doğru planlama olduğunu aktaran Kılıçer, kentleşme politikalarının deprem riskini doğrudan etkilediğini söyledi.

Kılıçer, “Afet yönetimi imar planıyla başlar, çünkü deprem doğrudan kentleri etkileyen bir olaydır. Eğer siz kentlerinizi yanlış alanlara kurarsanız, zemin yapısını dikkate almadan yapılaşmaya izin verirseniz deprem olduğunda yıkım kaçınılmaz olur. Yani aslında deprem değil, yanlış kentleşme büyük felaketlere yol açıyor.” ifadelerini kullandı.

NELER YAPILMALI?

Türkiye’de alan sıkıntısı olmadığını ancak plansız kentleşmenin ciddi riskler yarattığını belirten Kılıçer, yapılan akademik çalışmalara göre ülkedeki tüm binaların toplam alanının Konya Ovası kadar bir yer kapladığını söyledi. Buna rağmen yapılaşmanın çoğu zaman düzensiz şekilde gerçekleştiğini ifade eden Kılıçer, bunun çarpık kentleşmeyi ve beraberinde çarpık afet yönetimini ortaya çıkardığını kaydetti.

Depremlerin yalnızca can kaybına yol açmadığını, aynı zamanda ekonomik açıdan da büyük bir yük oluşturduğunu dile getiren Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Ali Kılıçer, büyük depremlerin ardından şehirlerin yeniden inşası için milyarlarca dolarlık kaynak harcandığını söyledi. Kılıçer, doğru planlama ve sağlam yapılaşma ile bu kayıpların büyük ölçüde azaltılabileceğini belirtti.

Depremin engellenemeyeceğini ifade eden Kılıçer, doğru kentleşme politikaları ve güçlü bir afet yönetimi anlayışıyla deprem sonrası yaşanan yıkım ve kayıpların önemli ölçüde azaltılabileceğini sözlerine ekledi.