Karşılaşmayı kırmızı-siyahlı Van ekibi attığı tek golle kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan İmaj Altyapı Vanspor FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, karşılaşmanın ilk yarısında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

“ÇOK KÖTÜ BİR İLK YARIYDI”

Bu tarz maçlar için çok fazla değerlendirme yapmak istemediğini belirten teknik adam Korkmaz, “İlk yarı hiç oyun oynayamadık. Maça başlayamadık bile. Çok kötü bir ilk yarıydı. İkinci yarı ise skoru artırabilecek birçok pozisyon bulduk ama sadece birini değerlendirebildik. O yüzden bu maç için ‘Adana Demirspor’u yendik’ gibi uzun uzun konuşmanın çok anlamı yok.” dedi.

“ADANASPOR’UN ESKİ GÜZEL GÜNLERİNE DÖNMESİNİ DİLİYORUM”

Adana Demirspor camiasına da değinen Korkmaz, kulübün içinde bulunduğu zor süreçten en kısa sürede çıkmasını temenni etti. Korkmaz, “Adana Demirspor camiasının içinde bulunduğu zor durumdan en kısa sürede çıkmasını ve eski güzel günlerine dönmesini diliyorum. Kulüp şu anda yeniden kendi ayarlarına dönme çabasında. Biraz sıkıntılar yaşayabilirler ama umarım kısa zamanda bunu aşarlar.” ifadelerini kullandı.

“GOL POZİSYONLARINDA YİNE ÇOK CÖMERT DAVRANDIK”

Pendikspor deplasmanında alınan beraberliğe de değinen Korkmaz, “Amed Sportif Faliyetler ve Erzurumspor A.Ş maçlarından sonra Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş deplasmanında bence iyi bir oyun ortaya koyduk ve kötü olmayan bir puanla döndük. Daha iyisi de olabilirdi. Pendik maçının hemen ardından bu karşılaşmanın ne kadar kritik olduğunu konuştuk. Çünkü bu tip maçlar motive olunması zor maçlardır. Bugün de bunu yaşadık. İkinci yarıda toparlandık ama gol pozisyonlarında yine çok cömert davrandık.” dedi.

Takımın göreve geldikleri dönemden bu yana performansına da değinen Vanspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, şu ifadeleri kullandı; “Göreve geldiğimizde 16 maç oynamış bir takım vardı. 16 maçta 20 gol atmış ve 21 puan toplamıştı. Biz ise şu ana kadar 14 maç oynadık ve aynı puana ulaştık. 14 maçta 21 gol atıp 15 gol yiyen bir takım var. Hücum anlamında gelişen bir takım var.”

Şampiyonluk beklentileri konusunda da konuşan Korkmaz, “Vanspor bu sene 1.lige çıktı. Ben kimseye şampiyonluk sözü vermedim. Bizim hedefimiz play-off’tu. O yüzden bu sezon benden şampiyonluk bekleyen varsa beklemesin. Hatta bu beklentiyle maça gelmeyebilir. Herkes sözlerini ağzından çıkmadan önce tartmalı.” dedi.