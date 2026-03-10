Trendyol 1. Lig’de 30. hafta açılış karşılaşması, temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü ile Adana Demirspor A.Ş. arasında oynanacak. Hafta, 12 Mart Perşembe günü oynanacak Esenler Erokspor – Bandırmaspor karşılaşmasıyla tamamlanacak.

Ligde heyecan her geçen hafta artıyor. 29. hafta maçlarının geride kalmasının ardından 30. hafta mücadeleleri bugün başlayacak. Zirve yarışında önemli karşılaşmalar oynanırken, play-off hattı ve alt sıralarda da büyük bir rekabet yaşanıyor.

HEDEF PLAY-OFF POTASINA GİRMEK

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, 30. hafta karşılaşmasında bugün sahasında, ligden düşmesi kesinleşen Adana Demirspor A.Ş.’yi ağırlayacak.

Son üç haftadır galibiyet alamayan kırmızı-siyahlı ekip, taraftarı önünde kazanarak hem galibiyet hasretine son vermek hem de play-off hattına yaklaşmak istiyor.

MAÇIN SAATİ

İmaj Altyapı Van Spor FK – Adana Demirspor A.Ş. karşılaşması, bugün (10 Mart Salı) Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak ve saat 13.30’da başlayacak.

VANSPOR 29 HAFTADA 39 PUAN TOPLADI

29.hafta sonunda temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 39 puan toplarken, rakip Adana Demirspor A.Ş. ise -45 puanla son sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Adana’da oynanan karşılaşmayı Van temsilcisi 4-2 kazanmıştı.