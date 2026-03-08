Trendyol 1. Lig’de mücadele eden İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, 30. haftada sahasında oynayacağı Adana Demirspor karşılaşmasının bilet fiyatlarını açıkladı. Salı günü Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak mücadele için tribün fiyatları belli oldu.

Kulüp tarafından paylaşılan bilgilere göre taraftarların maça daha kolay ulaşabilmesi amacıyla bilet fiyatları düşük seviyede tutuldu. Özellikle misafir tribünü için belirlenen ücret dikkat çekti.

Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şu şekilde açıklandı:

Maraton Tribünü: 65 TL

Kale Arkası: 20 TL

Misafir Tribünü: 1 TL