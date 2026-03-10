Trendyol 1. Lig 30. hafta açılış maçında sahasında, ligden düşmesi kesinleşen Adana Demirspor A.Ş.’yi konuk eden İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, zorlandığı maçta rakibini 1 – 0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. İlk yarısı 0 – 0 biten maçta tek golü 57. dakikada Ivan Cedric kaydetti.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü sahaya; Muhammed Alperen Uysal, Medeni Bingöl (Dk. 77 Erdi Dikmen), Zan Jevsenak (Dk. 77 Muhammet Çavuşoğlu), Batuhan İşçiler, Sabahattin Destici, Aliou Badara Traore (Dk. 46 Anıl Yıldırım), Alper Emre Demirol, Jefferson Nogueira Junior, Santeri Wainö Emil Hostikka, Emir Bars (Dk. 66 Güvenç Usta) ve İvan Cedric Bikoue Embolo 11’i ile çıktı.

Konuk ekip Adana Demirspor ise; Murat Uğur Eser, Enes Demirtaş, Kürşat Türkeş Küçük, Ahmet Bolat, Gökdeniz Tunç (Dk. 89 Arda Turan Özkanbaş), Yusuf Buğra Demirkıran, Ali Fidan, Osman Kaynak, Seyfi Efe Irga (Dk. 89 Çağlar Çelenk), Kayra Saygan (Dk. 77 Doğuhan Dübüş)ve Toprak Bayar 11’i ile mücadele etti.

Maçın ilk yarısında temsilcimiz üstünlük kuramayınca zaman zaman zorlandı. Konuk ekip de girdiği birkaç gol pozisyonundan yararlanamayınca devre 0 – 0 beraberlikle tamamlandı.

Maçın ikinci yarısında daha etkili olan taraf İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü oldu. Temsilcimiz gol yollarında zorlansa da aradığı golü 57. dakikada Ivan Cedric ile buldu. Ceza sahasına yapılan ortaya düzgün bir kafa vuruşu yapan Ivan Cedric, takımını öne geçiren golü kaydetti.

Maçın kalan bölümlerinde çabalar sonucu değiştirmedi ve mücadele 1 – 0 Van Spor’un üstünlüğü ile tamamlandı. Alınan galibiyetle birlikte Van Spor FK puanını 42’ye yükseltti.