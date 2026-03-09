Trendyol 1. Lig’de bir hafta daha heyecanlı maçların ardından geride kaldı. Ligin bitimine 9 hafta kala heyecanın arttığı ligde gözler zirve mücadelesinde olduğu kadar play-off ve düşme hattına da çevrildi.

63 puanla zirvede yer alan Erzurumspor FK sahasında konuk ettiği Manisa Futbol Kulübü karşısında adeta gol olup yağdı ve rakibini 8 – 1’lik skorla farklı mağlup etti. Liderliğini sürdüren Erzurumspor FK, 30. hafta maçında deplasmanda Eminevim Ümraniyespor ile karşılaşacak.

Ligin bir diğer formda ekibi Esenler Erokspor, haftanın kapanış maçında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaştı ve rakibini 4 – 3 mağlup ederek liderle arasındaki 1 puan farkın açılmasına izin vermedi. 2. sırada bulunan Esenler Erokspor, 30. hafta maçında sahasında Bandırma Spor’u ağırlayacak.

Amed Sportif Faaliyetler ise sahasında Serik Spor Futbol A.Ş. ile karşılaştı. Rakibini 1 – 0 mağlup eden Amed Sportif Faaliyetler, puanını 58’e yükselterek 3. sıradaki yerini korudu.

VANSPOR DEPLASMANDAN 1 PUAN ALDI

Play-off hedefiyle yoluna devam eden İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü ise deplasmanda Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. ile karşılaştı. Zor maç 1 – 1 eşitlikle tamamlandı. 39 puana yükselen Van Spor FK’nin puan tablosundaki yeri değişmedi ve 12. sırada kaldı. Temsilcimiz, 30. haftanın açılış maçında yarın sahasında Adana Demirspor A.Ş.’yi ağırlayacak.

HAFTANIN SONUÇLARI

Sms Grup Sarıyerspor 1 - 2 Eminevim Ümraniyespor

Sakaryaspor A.Ş. 4 - 0 Adana Demirspor A.Ş.

Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. 1 - 1 İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü

Erzurumspor FK 8 - 1 Manisa Futbol Kulübü

Özbelsan Sivasspor 0 - 1 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

Arca Çorum FK 3 - 1 Atakaş Hatayspor

Bandırma Spor 1 - 0 İstanbulspor A.Ş.

Amed Sportif Faaliyetler 1 - 0 Serik Spor Futbol A.Ş.

Boluspor 2 - 0 Alagöz Holding Iğdır FK

Sipay Bodrum FK 3 - 4 Esenler Erokspor

PUAN DURUMU