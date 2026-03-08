Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı 2025 yılı sınır giriş verilerine göre, Türkiye genelinde 52 milyon 775 bin 55 yabancı ziyaretçi ülkeye giriş yaptı. Van’a gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise 777 bin 369 olarak kaydedildi.

2025 yılında Türkiye’ye giriş yapan yabancı ziyaretçilerin ulaşım dağılımı da belli oldu. Buna göre, deniz yolunu kullananların sayısı 2 milyon 883 bin 399 kişi, hava yoluyla gelenlerin sayısı 40 milyon 257 bin 286 kişi, kara yolunu tercih edenlerin sayısı 9 milyon 574 bin 415 kişi, demir yoluyla giriş yapanların sayısı ise 59 bin 955 kişi olarak kaydedildi.

Bu dönemde Van’a gelen yabancı ziyaretçi sayısı toplam 777 bin 369 olarak kaydedildi. Ziyaretçilerin ulaşım tercihleri ise şöyle gerçekleşti: 14 kişi hava yolunu, 760 bin 217 kişi kara yolunu, 17 bin 138 kişi ise demir yolunu kullandı.

Van, Türkiye’de 2025 yılında sınır giriş-çıkış verişlerine göre en fazla yabancı ziyaretçinin geldiği 8. il olarak kayıtlarda yer aldı.

2024 yılında Van’a gelen yabancı ziyaretçi sayısı 718 bin kişi olmuştu. Açıklanan verilere göre, 2025’te Van’da bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 8,3 oranında yabancı ziyaretçi artışı gerçekleşti.