Van İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık, düğünlerde artan gösteriş ve israf konusunda uyarılarda bulundu.

Düğünlerin iki hayatın birleştiği önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Müftü Şık, evlilik gibi anlamlı bir sürecin gösteriş yarışına dönüşmemesi gerektiğini ifade etti. Şık, özellikle son yıllarda düğünlerde hem manevi açıdan hem de ekonomik açıdan aşırılıklar yaşandığını söyledi.

“HERKES DAHA GÖRKEMLİ BİR DÜĞÜN YAPMAK İÇİN YARIŞ İÇİNE GİRİYOR”

Düğünlerde iki temel aşırılığın dikkat çektiğini belirten Van İl Müftüsü Şık, bunlardan ilkinin manevi boyutta yaşanan sorunlar olduğunu ifade etti.

Nikâhın dinle doğrudan bir ilişkisinin bulunduğunu hatırlatan Şık, “Düğünlere gelince hakikaten bizim görebildiğimiz kadarıyla düğünlerle ilgili ciddi şekilde iki konuda aşırılıklarımız var. Birincisi manevi açıdan yaşanan aşırılıklar. Düğün dediğimiz şey iki hayatın birleştiği çok önemli bir dönüm noktasıdır, nikâhın da dinle doğrudan bir münasebeti vardır. Peygamber Efendimiz nikâhın kendi sünneti olduğunu ifade etmiştir.

Dolayısıyla bir sünneti yerine getirirken onlarca haramı işlememek gerekiyor. Ancak bugün bazı düğünlerde edep sınırlarının gözetilmediğini ve bunun manevi anlamda ciddi tahribatlara yol açtığını üzülerek görüyoruz. İkinci olarak ise düğünlerde gösterişin her türlüsünün yaygınlaştığını görüyoruz. Herkes daha şaşalı, daha görkemli bir düğün yapmak için yarış içine giriyor. Çok pahalı mekânlar tutuluyor, yeni yeni adetler ortaya çıkıyor ve özellikle israfın haddi hesabı kalmıyor. Oysa Allah Teala Kur’an-ı Kerim’de “İsraf etmeyin, Allah israf edenleri sevmez” buyuruyor. Dolayısıyla düğünlerde ortaya çıkan bu israf hem dini açıdan hem de toplumsal açıdan ciddi bir problem haline gelmiş durumda.” dedi.

“YAPILAN HARCAMALAR OMUZLARDA AĞIR BİR BORÇ BIRAKIYOR”

Düğünlerde gösterişin giderek arttığına da işaret eden Müftü Şık, birçok ailenin daha görkemli bir düğün yapmak için yarış içine girdiğini belirtti. Pahalı mekânların tutulduğunu, yeni adetlerin ortaya çıktığını ve israfın ciddi boyutlara ulaştığını dile getiren Şık, bu durumun hem dini hem de toplumsal açıdan problem oluşturduğunu söyledi.

Gösterişli düğünlerin çiftleri borç yükü altına soktuğunu da vurgulayan Şık, düğün sonrası gençlerin hayatın gerçekleriyle karşı karşıya kaldığını ifade etti.

İl Müftüsü Şık, “Bir başka mesele de şu ki bu kadar ihtişamlı bir düğün yapmak için çoğu zaman özellikle erkek tarafı ciddi borçların altına giriyor. Düğün bittikten sonra ise hayatın gerçekliğiyle karşı karşıya kalıyorlar. Mutlu bir hayat kurmak için yapılan harcamalar bu kez omuzlarında ağır bir borç olarak kalıyor. Sonrasında insanlar borçlarını ödemek için didinmeye başlıyor, bazen borcu borçla kapatmaya çalışıyor. Bu durum zamanla aile içinde huzursuzluklara, maddi sıkıntılara ve ne yazık ki bazı evliliklerin kısa sürede yıpranmasına sebebiyet verebiliyor.” diye konuştu.

‘NİKÂHIN EN HAYIRLISI KÜLFETİ EN AZ OLANIDIR’

Ailelere de çağrıda bulunan Şık, düğünlerde gösteriş yerine daha sade ve gerçekçi bir anlayışın benimsenmesi gerektiğini belirterek, evlilikte asıl önemli olanın ihtişamlı bir tören değil, huzurlu ve mutlu bir yuva kurmak olduğunu dile getirdi.

Van İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık, son olarak şunları söyledi:

“Peygamber Efendimiz de bu konuda çok açık bir şekilde ‘Nikâhın en hayırlısı külfeti en az olanıdır’ buyuruyor. Dolayısıyla bizim düğünlerimizi kendi manevi ve kültürel değerlerimiz doğrultusunda, gösterişten uzak, israftan kaçınan ve imkânları zorlamayan bir anlayışla yapmamız gerekir. Asıl önemli olan gösterişli bir düğün yapmak değil, hayat boyu sürecek huzurlu ve mutlu bir yuva kurabilmektir.”