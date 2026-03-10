İran’ın farklı kentlerindeki üniversitelerde eğitim gören Vanlı öğrenciler adına konuşan Yusuf İnanç, savaş ortamı ve güvenlik risklerinin artması nedeniyle Türkiye’ye dönmek zorunda kaldıklarını söyledi. Tahran’daki tıp fakültelerinde eğitim gördüklerini belirten İnanç, "İran’daki savaş ortamı nedeniyle eğitimimizi yarıda bırakıp Türkiye’ye dönmek zorunda kaldık. Şu an ne olacağı belli değil ve iletişime geçebileceğimiz bir muhatap da bulamıyoruz" dedi.

"Geleceğimiz belirsiz"

Kendisi gibi Tahran’daki tıp bilimlerinde eğitim gören yaklaşık 20 Vanlı öğrencinin bulunduğunu ifade eden İnanç, yaşadıkları belirsizliğin kendilerini endişelendirdiğini dile getirdi. İnanç, "Biz bu ülkenin öğrencileriyiz. Geleceğimizin ne olacağı belli değil. Türkiye’ye dönmek zorunda kaldık. Eğitimimize Türkiye’de devam edebilmek için yetkililerden çözüm bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yatay geçiş hakkı istiyoruz"

İran’da yaklaşık 600 Türk öğrencinin savaş nedeniyle mağdur olduğunu belirten İnanç, daha önce benzer durumlarda uygulanan yatay geçiş hakkının kendilerine de tanınmasını talep etti. İnanç, "Savaş mağduruyuz. Daha önce Ukrayna’daki savaş döneminde ve pandemi sürecinde benzer mağduriyet yaşayan öğrencilere yatay geçiş hakkı tanındı. Biz de aynı şekilde ülkemizde eğitimimize devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

"Yasal hakkımızı kullanmak istiyoruz"

Tahran’daki tıp birimlerinde eğitim gören bir diğer öğrenci Sabri Yusuf İlci de Türkiye’de öğrenimlerine devam etmek istediklerini belirtti. İlci, "Türkiye’de yasal haklarımızı kullanmak istiyoruz. Ukrayna savaşında öğrenciler Türkiye’ye yatay geçiş yaparak eğitimlerine burada devam etti. Biz de aynı şekilde Türkiye’de eğitimimize devam etmek istiyoruz" dedi.

İran’daki Vanlı öğrenciler, yetkililerden mağduriyetlerinin giderilmesi ve eğitimlerine Türkiye’de devam edebilmeleri için gerekli düzenlemelerin yapılmasını beklediklerini ifade etti.