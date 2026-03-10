"Bir sayfa çevir, bir kalbe dokun" mottosuyla yola çıkan proje kapsamında; kütüphane üyesi gönüllü çocuklar, hastanede tedavi gören akranlarına hem kitap şifası hem de moral taşıyor. Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan bu çalışmada, kütüphanede kurulan 'İyileştiren Eller Atölyesi'nde bizzat çocuklar tarafından hazırlanan 'İyilik Heybeleri' ve 'Dostluk Sertifikaları' hastane odalarına ulaştırılacak.

Kütüphaneci rehberliğinde ancak çocukların başrolde olacağı bu modelde; kitapların iyileştirici gücünü temel alan bibliyoterapi yöntemiyle 'İyilik Elçileri' akranlarına kitap okuyarak hastane ortamını geçici bir kütüphaneye ve sosyal dayanışma merkezine dönüştürecek. Bu sayede okuma eylemi, sadece bir etkinlik olmaktan çıkıp çocukların tedavi sürecine psikolojik destek sağlayan bir şifa aracına dönüşecek.

Projenin en dikkat çekici yanı ise oluşturacağı sürdürülebilir döngü ve kesintisiz takip süreci olacak. Belirli periyotlarla düzenli olarak tekrar edilecek olan bu çalışma, çocukların taburcu olmasıyla sona ermeyecek; aksine iyileşme süreçleri takip edilen çocuklar kütüphanede özel olarak ağırlanarak bu bağ kalıcı bir kültür dostluğuna dönüştürülecektir.

Bir sayfa çevrildiğinde sadece bir hikaye başlamaz, bir kalbe dokunulur" anlayışı ve "İyileştiren Kütüphane" vizyonuyla hareket eden Muradiye Bebek ve Çocuk Kütüphanesi; bu projeyle merhametle donatılmış, empati duygusu yüksek bir nesil inşa etmeyi hedefliyor.