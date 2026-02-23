21 yıllık imam olan ve 11 yıldır ilçenin Kışla Mahallesi’ndeki Hazreti Ömer Camii’nde imamlık görevi yapan Cumali Damar, örnek bir davranışa imza attı. "Camide cemaatle namaz kılarken arka saflarda gülüşen çocuk sesleri yoksa gelecek nesiller adına korkun" sözüne uyan duyarlı imam, çocuklar için caminin bir köşesine ikramlık ürünler koyarak Ramazan standı açtı. Ramazan ayı boyunca açık olan stantta teravih namazına gelen çocukları ikramlık ürünler ile sevindiren Damar, çocuklara namazı ve camiyi sevdirmeye çalışıyor.

Hazreti Ömer Cami İmamı Cumali Damar, çocukları camiye teşvik etmek için cami marketi açtıklarını belirterek, "Her teravihten hemen sonra bu marketten çocuklara ikramımız oluyor. Çocuklar da sevinçli bir şekilde, severek camiye geliyorlar. Namazlarımızı kılıyoruz, sohbet ediyoruz burada. Peygamber Efendimizin bir hadisi var, ‘Nefret ettirmeyin, sevdirin.’ Camilerimizi çocuklara sevdirelim. Bütün camilerde de bu şekilde market olursa çok makbule geçer ve hiç olmazsa bir çocuğumuzu da camiye kazandırmamız için bu şekil yapmamız gerekiyor. Bütün hocalarımızdan böyle etkinlikler bekliyorum, Allah hepinizden razı olsun inşallah" dedi.

Çocuklardan Muhammed Yasir Çelebi ise "Hazreti Ömer Camisi'nde Cumali Hoca'nın talebesiyim. Her teravih camiye geliyoruz. Cumali Hoca'mızdan Allah razı olsun, biz teravihe geldiğimizde bize camiyi daha çok sevdiriyor, bize kek, meyve suyu dağıtıyor. Tekrardan Allah ondan razı olsun, biz hocamızdan memnunuz" diye konuştu.