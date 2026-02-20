Doğu Anadolu'nun sert kış şartlarında Van, bugünlerde alışılagelmişin dışında bir manzaraya ev sahipliği yapıyor. Macera tutkunu özel eğitim öğretmeni Muhammed Türken, buz tutan Zernek Barajı yüzeyinde Eskimo usulü baltayla buzu kırıp balık tutmak yerine buz gibi suya girdi.

Türken, suya girmeden önce muhtemel bir sıkıntının yaşanmaması için barajın bendindeki büyük kaya parçalarına kalın ip bağladı. Kayaya bağladığı iple buzun üzerine çıkarak kendisinin sığacağı kadar buzu baltayla kırdı. Suya girdikten sonra yanında getirdiği termosla çay içip meyvesini yedi. Hem sağlıklı yaşama dikkat çekti hem de kış turizmine farklı bir bakış sundu. Kısa süre buzlu suda kalan öğretmen daha sonra sudan çıkarak kurulanıp bölgeden ayrıldı.

"12 yıldır kış hastalıklarının hiçbirine yakalanmadım"

Maceracı bir öğretmen Muhammed Türken, "Bu sene yaklaşık, 5-6 kez Van Gölü'nün soğuk sularında yüzdüm. Ondan sonra soğuk bir kış gününde kar banyosu yaptım. Bugün Zernek Barajı'na geldim. Eskimo usulü birazdan buzu kırıp oradan suya gireceğim. Neden özellikle bu kış günü soğuk suya girmeyi tercih ediyorsunuz derseniz yaklaşık 9 yıldır düzenli bir şekilde yılda kışın en az 4-5 kez soğuk sulara giriyorum.

Bu sayede de 12 yıldır kış hastalıklarının hiçbirine yakalanmadım. Bunu rutin haline getirdim. Bu sayede vücudumun çok daha sağlıklı, çok daha dinç, çok daha aktif bir şekilde olduğunu hissettiğim için bunları artık rutin haline getiriyorum. İleriki zamanlarda dileyen arkadaşlar olursa hani bunu etkinlik veya aktivite şeklinde hep birlikte de yapabiliriz. Tavsiye ediyorum. Çok keyifli, çok güzel, çok eğlenceli. Hani birazdan girdiğimde de zaten aldığım keyfi herkes görmüş olacak zaten. Şuan heyecanlıyım. Bir an önce buzu kırıp girmek istiyorum. Öyle de söyleyeyim" dedi.