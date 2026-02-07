Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncularından Hülya Koçyiğit, Van Valiliği himayelerinde, Van Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla İpekyolu İlçe Halk Kütüphanesi’nde düzenlenen “Sinema ve Aile” konulu söyleşiye katıldı.

Büyük ilgiyle karşılanan Hülya Koçyiğit, sahneye hafızalarda yer eden “Sev Kardeşim” şarkısıyla çıktı. Salonu dolduran yüzlerce kişi Koçyiğit’i ayakta alkışladı. Katılımcılar bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Van’da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Koçyiğit, ailenin Türk toplumu için büyük önem taşıdığını belirterek, Yeşilçam filmlerinde bu konunun samimi bir dille işlendiğini ifade etti.

"YETENEĞİMİ FARK EDEN ANNEMDİR"

Söyleşide konuşan Hülya Koçyiğit, şunları söyledi:

“Beni insan yapan nedir? Beni böylesine sevgi dolu bir varlık yapan kimdir? İçinde yetiştiğim ailem. Annem tabii ki. Beni yetiştiren, eğiten, hayata hazırlayan, yeteneğimi fark eden annemdir. Bana verdiği insan sevgisi, vatan sevgisi, doğa sevgisi ve ülkeme olan borç duygusudur.”

Sanatın toplum üzerindeki etkisine de değinen Koçyiğit, seçtiği rollere dikkat ettiğini ifade ederek, “Sinema eserlerinin, tiyatro eserlerinin, edebi eserlerin toplumu oluşturduğuna inanıyorum. Seçtiğim senaryolar ve karakterler birer rol model olsun diye düşündüğüm karakterlerdir” dedi.

"KENDİMİ TOPLUMA KARŞI SORUMLU HİSSETTİM"

Sinemaya başladığı ilk yıllarda annesinin kendisine yaptığı uyarıyı hiç unutmadığını söyleyen Koçyiğit, “Annem bana, ‘İnsanlar seni örnek alacak, senin bir sorumluluğun var’ demişti. Gerçekten de her zaman kendimi bu topluma karşı sorumlu hissettim. Bu topraklarda yaşayan kadınları temsil ettiğimi düşünerek hareket ettim” ifadelerini kullandı.

Program sonunda Hülya Koçyiğit’e kendi portresinin yer aldığı karakalem çalışması ve günün anısına çiçek takdim edildi.