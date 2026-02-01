Bir dönem Vanspor’a icra tehdidiyle gündeme gelen Vanlı iş insanları Ferman ve Ayhan Yıldırım’ın, Antalyaspor’a milyonlarca liralık sponsorluk ve finansal destek sağladığı öğrenildi.

Antalya’da turizm ve inşaat başta olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren Vanlı iş insanları Ferman Yıldırım ve Ayhan Yıldırım’ın şirketleri aracılığıyla Antalyaspor’a aktardığı yüksek meblağlar spor kamuoyunun dikkatini çekti. Yıldırım kardeşlerin Antalyaspor’a yönelik mali katkıları gündemde geniş yankı uyandırırken, geçmişte Vanspor ile yaşanan alacak krizi de yeniden tartışılmaya başlandı.

Vanspor’a İcra Tehdidiyle Gündeme Gelmişlerdi

Yıldırım kardeşler, geçtiğimiz sezon Antalya’da kendilerine ait bir otelde Vanspor kafilesini misafir etmiş, ardından yaklaşık 100 bin liralık alacak gerekçesiyle Vanspor yönetimini icra takibiyle tehdit etmişti. Söz konusu alacağın daha sonra Vanspor tarafından ödendiği öğrenilirken, yaşanan süreç spor camiasında uzun süre gündemde kalmıştı.

Antalyaspor Yönetiminde Aileden Temsil

Kardeşlerden Ayhan Yıldırım’ın geçtiğimiz sezon Antalyaspor yönetiminde görev aldığı, bu sezon ise oğlunun kulüp yönetiminde yer aldığı belirtildi. Yıldırım ailesinin kulüp yönetimindeki etkinliği dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı.

Kadın Futbol Takımına Sponsor Destek

Yıldırım kardeşlere ait Turzem şirketinin, bu sezon 2. Lig’de mücadele eden Antalyaspor Kadın Futbol Takımı’na göğüs sponsoru olduğu kaydedildi. Ayrıca önceki sezon ve bu sezon şirket hesaplarından Antalyaspor’a önemli miktarlarda maddi kaynak aktarıldığı iddia edildi.

Ferman Yıldırım bir dönem Van’ın Çaldıran ilçesinde belediye başkanlığı yapmış, son yerel seçimlerde ise AK Parti'den Çaldıran belediye başkanlığına aday olmuş ancak seçimi kazanamamıştı.