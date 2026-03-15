Edremit Belediyesi mülkiyetinde bulunan 1.927 metrekare büyüklüğündeki bir arsanın satışa çıkarıldığı öğrenildi. Söz konusu karar, son dönemde belediyeye ait taşınmazların satışa sunulması nedeniyle ilçede yeniden tartışma konusu oldu.

Vatandaşlar, eş başkanların göreve geldiği günden bu yana belediyeye ait çok sayıda arsanın satışa çıkarıldığını ileri sürerek duruma tepki gösterdi. İlçe sakinleri, kısa süre önce de belediyeye ait 6 ayrı parselin satışa çıkarıldığını hatırlattı.

Bazı vatandaşlar, satılan taşınmazlardan elde edilen gelirlerin nerelerde kullanıldığına dair kamuoyuna net bir bilgi verilmediğini belirterek, paranın ilçeye hizmet olarak yansımadığını düşündüklerini dile getirdi. İlçede gözle görülür yeni bir çalışma yapılmadığını savunan vatandaşlar, belediyeden açıklama beklediklerini ifade etti.

Bir ilçe sakini ise önceki dönem ile mevcut yönetimi karşılaştırarak şu değerlendirmede bulundu:

“Bir önceki belediye başkanı döneminde TOKİ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Emlak Konut ve diğer kamu kurumlarından ilçeye arsalar kazandırılıyordu. Bu arsalar daha sonra satışa sunuluyor ve elde edilen gelirlerin hizmetlerde kullanıldığı görülüyordu. Şimdi ise belediye arsaları satılıyor ama paraların nerede kullanıldığını bilen yok.”

Başka bir vatandaş da seçim döneminde yapılan söylemleri hatırlatarak, “Geçen dönem mevcut belediye başkanı arsa satışı yaptığı için seçimi kaybetmişti. O zaman ‘Edremit parsel parsel satılıyor’ diye propaganda yapılıyordu. Aradan geçen sürede ise bizim partili belediyenin de diğerinden çok farklı olmadığı görülüyor” dedi.

İlçe sakinleri, belediyenin taşınmaz satışlarına ilişkin daha şeffaf davranması ve elde edilen gelirlerin hangi projelerde kullanıldığını kamuoyuyla paylaşması gerektiğini dile getirdi.