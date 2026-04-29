Kurban Bayramı'nın yaklaşılması ile birlikte Türkiye'nin hayvancılık bakımından önemli merkezlerinden olan Van ve çevresinde hareketlilik yaşanmaya başladı. Erciş ilçe merkezine yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki Kasımbağı Mahallesi'ndeki besiciler, büyükbaş hayvanlarını TIR’lara yükleyerek batı illerine götürüyor. Hayvanlarına kışın ahırda, yaz aylarında ise yüksek rakımlı yaylalarda bakım yapan besiciler, zorlu bir süreç geçirdiklerini, ancak sezonu karlı kapatacaklarına inandıklarını söyledi.

Erciş'te baba mesleği olan besiciliği sürdüren Murat Yeğin (45), ilk TIR'ları göndermeye başladıklarını belirterek, "Büyükbaş hayvanlarımızı Antalya, Aydın ve ülkemizin değişik illerine gönderiyoruz. Bugün sevkiyatını yaptığımız 2 TIR ile 50 büyükbaş hayvanımızı Antalya'ya gönderdik.

Hayvan fiyatları önceki yıllara göre biraz arttı. Bu yıl büyükbaş hayvanlarımız 200 bin ile 450 bin TL arasında satışa sunuluyor. Antalya'ya gönderdiğimiz büyükbaş hayvanlarımızı ise ilçemize yük getiren TIR'lara yükleyip 75 bin TL karşılığında gönderiyoruz. 10 ay boyunca hayvanlarımızın besilerini tamamlayıp Kurban Bayramı’na hazırladık” dedi.