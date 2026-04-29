Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Erciş kara yolu üzerinde bulunan Ovapınar Mahallesi civarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 ACF 009 plakalı Mercedes marka toprak yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hafif şekilde yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma, polis ve Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.