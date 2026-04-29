Şemdinli ilçesine bağlı Yufkalı köyü Korgan mezrasında geçtiğimiz pazar günü dengesini kaybederek dereye düşen ve kısa sürede gözden kaybolan 8 yaşındaki Osman Taş için başlatılan geniş çaplı arama kurtarma operasyonu neticelendi.

Bölgede seferber olan ekiplerin aralıksız sürdürdüğü çalışmalar sonucunda talihsiz çocuğun cansız bedeni düştüğü yerin ilerisinde, Yufkalı köyü mevkiinde su içerisinde tespit edildi. Ekiplerin titizlikle taradığı dere yatağında bulunan Taş'ın cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere hastane morguna kaldırılacak.

Olayın yaşandığı ilk andan itibaren valilik koordinasyonunda başlatılan çalışmalara AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE ve sağlık ekipleri, Şemdinli Arama Kurtarma Derneği (ŞAK), dalgıç polisler ve bölge halkı destek verdi.