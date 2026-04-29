Meteorolojik verilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Van’ın doğu ve kuzey (Erciş, Muradiye, Çaldıran, Özalp, Saray, Başkale) ilçeleri ile Hakkari’nin doğu (Yüksekova, Şemdinli) ilçelerinde aralıklarla kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, kuvvetli yağış uyarısında da bulundu.

Yapılan uyarıda; “Bugün (Çarşamba) akşam saatlerine kadar Van’ın doğu ve kuzey (Erciş, Muradiye, Çaldıran, Özalp, Saray, Başkale) ilçeleri ile Hakkari’nin doğu (Yüksekova, Şemdinli) ilçelerinde aralıklarla kuvvetli yağmur ve sağanak yağmur beklenmektedir. Yağış anında kuvvetli rüzgar, düşük kotlarda sel, su baskını, heyelan, kar erimesi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.

VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU

İpekyolu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Tuşba: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Edremit: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Bahçesaray: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Başkale: Çok bulutlu, bugün(çarşamba) akşam saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Çaldıran: Çok bulutlu, bugün(çarşamba) akşam saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Çatak: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Erciş: Çok bulutlu, bugün(çarşamba) akşam saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Gevaş: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Gürpınar: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Muradiye: Çok bulutlu, bugün(çarşamba) akşam saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Özalp: Çok bulutlu, bugün(çarşamba) akşam saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Saray: Çok bulutlu, bugün(çarşamba) akşam saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu