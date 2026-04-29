Vangölü Aktivistleri Derneği, Van ve Bitlis illeri için deprem riskine karşı kentsel dönüşüm ve uygun finansman desteği talebiyle imza kampanyası başlattığını duyurdu.

Konu ile ilgili olarak aktivistler tarafından yapılan açıklamada, İstanbul’a sağlanan deprem desteklerinin Van ve Bitlis’i de kapsaması gerektiği ifade edildi.

Vangölü Aktivistleri Derneği İstişare Kurulu Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Erdoğan Özel, 2011 depremlerini hatırlatarak riskli yapı stokunun yenilenmesinin acil bir ihtiyaç olduğunu, kampanya kapsamında, İstanbul’da uygulanan destek modellerinin bölgeyi de kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini söyledi.

Özel, yaptığı değerlendirmede, “Vangölü Aktivistleri Derneği olarak, Van ve Bitlis illerimiz için deprem riskine karşı kentsel dönüşüm ve uygun finansman desteği talebiyle bir imza kampanyası başlattık. 2011 yılında büyük depremler yaşamış bölgemizde, riskli yapı stokunun yenilenmesi artık ertelenemez bir ihtiyaçtır. Kampanyamızla, İstanbul’da uygulanan benzeri destek modellerinin Van ve Bitlis’i de kapsayacak şekilde genişletilmesini, vatandaşlarımızın güvenli konutlara kavuşmasını ve bölge ekonomisine katkı sağlayacak dönüşüm sürecinin başlatılmasını talep ediyoruz.” ifadelerini kullandı.