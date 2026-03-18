Van’da bayram yoğunluğu artıyor. Ramazan Bayramına kısa bir süre kala cadde ve sokaklarda adım atmak bile zor bir hal aldı.

Ramazan Bayramı’na az bir zaman kala Van’da bayram telaşı sokaklara taşındı. Bayram hazırlıklarını tamamlamak isteyen Vanlılar çarşı ve çeşitli alışveriş noktalarına yöneldi.

Bayram öncesinde özellikle tatlı, şeker ve bayramlık kıyafet satışının yapıldığı iş yerlerinde hareketlilik yaşanıyor. Alışverişlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar gün boyunca çarşı ve caddelerde yoğunluk oluşturuyor.

TRAFİK ÇIKMAZI

Bayram telaşı kentin trafiğine de yansıdı. Cumhuriyet caddesi, İpekyolu Caddesinin bir bölümü, Maraş ve İki Nisan Caddeleri, Van AVM civarı gibi bazı cadde ve sokaklarda araçlar ilerlemekte büyük sorun yaşıyor.

Ramazanla birlikte oluşan yoğunluk zaman zaman tartışmaları da beraberinde getiriyor. Yer yer trafiğin dakikalarca kilitlendiği noktalarda önlemlerin alınması ve trafik akışını sağlayacak tedbirlere başvurulması isteniyor.

Bayram yaklaşırken sokaklardaki hareketliliğin Ramazan’ın son gününe kadar devam etmesi bekleniyor.