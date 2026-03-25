Van’ın en gözde dinlenme noktalarından biri olan Vaniköy Parkı, Edremit Belediyesi tarafından piknik kullanımına kapatıldı. Belediye tarafından yapılan resmi duyuruda, parkın doğal yapısını korumak ve daha huzurlu bir ortam sunmak amacıyla bu kararın alındığı belirtilirken; mangal ve semaver yakmak isteyen vatandaşlar ilçedeki diğer mesire alanlarına yönlendirildi.

Vatandaş sitemli: "Bir piknik keyfimiz vardı, o da kısıtlandı"

Kararın ardından Vanlılar sosyal medyada ve yerel mecralarda büyük tepki gösterdi. Bir önceki yönetim döneminde ücretsiz olan bazı mesire alanlarının bu dönem ücretli hale getirilmesiyle birlikte, Vaniköy Parkı’nın da pikniğe kapatılması vatandaşların büyük tepkisini topladı. Vatandaşlar, şehrin en çok tercih edilen alanlarından birinin bu şekilde kısıtlanmasına, "Zaten kısıtlı olan sosyal aktivitelerimiz tamamen elimizden alınıyor" sözleriyle sitem ediyor.

Duyuruda "doğallık" vurgusu yapıldı

Belediyenin yayınladığı görselde, "Vaniköy Parkı, doğal yapısını korumak ve daha temiz bir ortam sunmak amacıyla piknik kullanımına kapatılmıştır" ifadelerine yer verilirken, halkın bu kararın geri alınması yönündeki beklentisi artarak devam ediyor.