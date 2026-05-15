Küresel ısınma ve kuraklığın etkilerinin hissedildiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde bu yıl etkili olan kar ve sağanak, bölgedeki 9 baraj için umut oldu.

Son 23 yılın en yağışlı sezonunun yaşandığı Van'da Zernek, Koçköprü ve Morgedik barajlarında doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı, Sarımehmet Barajı'nda ise su seviyesi yüzde 72 oldu.

Önceki yıllara göre yağışların önemli miktarda arttığı Hakkari'de de Dilimli Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100, Beyyurdu ve Aslandağ barajlarında yüzde 87 olarak kaydedildi.

Son yıllarda kuraklıktan olumsuz etkilenen ve bu yıl yağışlarla seviyesi yeniden yükselen Muş'taki Alparslan-1 Barajı da maksimum seviyeye ulaştı, Alparslan-2 Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 70 olarak ölçüldü.

Yıllar sonra tam kapasiteye ulaşan 5 barajda, kapaklar kontrollü açılarak su tahliyesi gerçekleştirildi.

"Bu sene bizim için bereketli bir yıl"

Devlet Su İşleri 17. Bölge Müdürü Cihan Aksoy, AA muhabirine, geçen yıla göre bu yıl yağış miktarının arttığını söyledi.

Van'da üç barajda yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldığını belirten Aksoy, şu bilgileri verdi:

"105 milyon metreküp depolama hacmine sahip Zernek Barajı yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Enerji arz talebine istinaden üretim tam kapasitede devam etmekte. Bu barajımızda son bir haftadan beri herhangi bir risk oluşturmaması amacıyla dolusavak kapaklarımızdan da bir miktar su, sulama amaçlı kanallar üzerinden tahliye ediliyor. Aynı şekilde Koçköprü Barajı'mız da yüzde 100 doluluk oranına ulaşmış durumda. Burada da yine güvenlik amaçlı su tahliye edilmekte. Morgedik Barajı'mız da dolma noktasına geldi. Sarımehmet Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 72 mertebesine ulaştı."

Kar örtüsünün erimesiyle su seviyelerinde artışın devam edeceğini ifade eden Aksoy, geçen senenin aynı ayına göre barajlarda su miktarının önemli derecede yükseldiğini vurguladı.

Hakkari'de hem içme hem de sulama amaçlı kullanılan Dilimli Barajı'nda doluluğun yüzde 100'e ulaştığını anlatan Aksoy, su seviyesi yüzde 87'lerde olan Beyyurdu ve Aslandağ barajlarının da kısa süre içinde maksimum seviyeye ulaşacağını değerlendirdiklerini ifade etti.

Benzer durumun Muş'taki Alparslan-1 ve Alparslan-2 barajlarında da görüldüğünü dile getiren Aksoy, şunları kaydetti:

"Barajlarımızda kar erimelerinin ve yağışın devam etmesi durumunda suyun bir miktar daha artması öngörülmekte. Barajlardaki doluluk oranlarının yüksek olması, yaz döneminde ihtiyaç duyulan suyun rahat verileceği anlamına geliyor. Geçen seneye oranla barajlarımızdaki doluluk oranları göz önünde bulundurulduğunda daha verimli bir yıl olacağını öngörüyoruz.

Geçen sene bitirdiğimiz ve su tutmaya başladığımız Van'daki Ortanca ve Gültepe göletlerimizde dün itibarıyla dolusavaklarından su savaklanmasına başlandı. Bu sene bizim için bereketli bir yıl. İnşallah oradaki çiftçilerimiz, tarımla uğraşan vatandaşlarımız için de faydalı olacağını öngörüyoruz."