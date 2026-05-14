Van’da düğün sezonunun başlamasıyla birlikte maliyetler de bir kez daha gündeme geldi. Özellikle altın maliyetleri, düğün yapacak çiftleri oldukça zorluyor.

Bazı düğünlerde gelinlere abartılı sayılabilecek kadar altın takılırken, birçok aile ise istenilen altınları almakta güçlük çekiyor.

Geçtiğimiz haftalara kadar düşüş eğiliminde olan altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Düğün hazırlığı yapan aileler ise artan fiyatlar karşısında bütçelerini dengelemeye çalışıyor.

“ALTIN İÇİN EN DÜŞÜK MALİYET 1 MİLYON TL”

Van’da kuyumculuk yapan Erkan Doğan, düğünlerde altının ciddi bir maliyet oluşturduğunu belirterek en düşük bütçeli bir düğün için bile yaklaşık 1 milyon liralık altın masrafı olabildiğini söyledi.

Doğan, “En kötüsü sadece altın için 1 milyon lira hazırlamaları lazım. Çünkü en ufak bir set 350-400 bin lira civarında. 4 tane bilezik de yaklaşık 500-600 bin lira tutuyor. Yanına bir de küpe, yüzük gibi diğer ürünler eklendiğinde en az 1 milyon lira gerekiyor. Daha gösterişli düğünlerde maliyet daha fazla artıyor. Biraz daha abartılı geçen düğünlerde altın maliyeti ise 3 milyon veya 3 buçuk milyon lirayı bulabiliyor.” dedi.

“KİMSE ARTIK ALTIN KİRALAMIYOR”

Eskiden zaman zaman tercih edilen altın kiralama yönteminin artık uygulanmadığını söyleyen Doğan, “Şu an kimse altın kiralayamıyor. Çünkü kiralanan altının bedelinin de ödenmesi gerekiyor. Bedelini verebilen zaten satın alıyor. Kuyumcuların artık kiraya ya da veresiye altın verdiğini zannetmiyorum.” ifadelerini kullandı.

“KREDİ KARTIYLA ALTIN ALMAK DAHA PAHALI”

Kredi kartıyla altın alımında taksit farklarının ciddi maliyet oluşturduğunu belirten kuyumcu esnafı Doğan, vatandaşların bu yönteme çok sıcak bakmadığını dile getirdi. Doğan, “Kredi kartı genelde tek çekim oluyor. 2-3 taksit yapılabiliyor ama bu durumda ciddi fark çıkıyor. Mesela şu an bir ata lira nakit alındığında yaklaşık 45 bin 800 lira civarında. Kredi kartıyla alındığında ise 5-6 bin liralık fark oluşuyor ve bu da bankanın aldığı vade farkı oluyor.” diye konuştu.

“İMİTASYON ÜRÜNLER KUYUMCULARDA SATILMAZ”

İmitasyon altın ürünlerinin kuyumcularda bulunmadığını da kaydeden Doğan, “Kuyumcularda imitasyon ürün satılması yasak. Bu ürünler ayrı mağazalarda satılıyor. Hatta bazıları gerçek altından bile daha parlak görünüyor. Maddi durumu iyi olmayanlar maalesef imitasyona da yönelebiliyor.” dedi.

“ALTIN FİYATLARINA VATANDAŞLARIN TEPKİLERİ FARKLI OLUYOR”

Altın fiyatlarındaki dalgalanmanın vatandaşların tepkilerini de değiştirdiğini belirten Doğan, daha önce yüksek fiyattan altın alanların düşüşlerden dolayı zarar ettiklerini düşündüğünü söyledi.

Yaklaşık 1,5 ay önce gram altının 8 bin lira seviyelerinde olduğunu hatırlatan kuyumcu esnafı Erkan Doğan sözlerini şu ifadelerle tamamladı; “Şu an 6 bin 900 lira civarında. Arada bin 100 liralık fark var. Hatta zaman zaman bu fark artabiliyor da. Bu da bir bilezikte 5-10 bin lira fark ediyor. Nakit parayla gelenler düşüşe seviniyor ama elinde altın olanlar zarar ettiklerini düşünüyor.”