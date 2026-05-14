Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkanı Hanefi Baykara, engellilerin sadece belli günlerde değil, her gün hatırlanmasını istedi.

Baykara, engellilerin yalnızca özel günlerde hatırlanmasının yeterli olmadığını belirterek, toplumsal farkındalık ve kalıcı çözümler çağrısında bulundu.

Türkiye’de her yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirten Baykara, bu günlerin “kutlama” değil, farkındalık oluşturma günleri olması gerektiğini vurguladı.

Baykara, “Engelliler Günü kutlanacak bir gün değildir. Bu bir doğum günü ya da özel kutlama günü değil. Asıl amaç empati kurmak, engelli bireyleri anlamak ve yaşadıkları sorunlara çözüm üretmektir.” dedi.

“BELİRLİ DÖNEMLERDE GÜNDEME GELİYORUZ”

Engelli bireylerin yılın yalnızca belirli dönemlerinde gündeme geldiğini ifade eden Başkan Baykara, “Yılda birkaç kez aranıp soruluyoruz. Engellilerin sorunlarının konuşulması bizim için önemli bir fırsat olsa da söz sahibi kurum ve kuruluşların yeterince duyarlılık göstermediğini görüyoruz. Çoğu zaman sadece birkaç fotoğraf paylaşarak engelliler gününü geçiştiriyorlar.” ifadelerini kullandı.

“VAN’DA ERİŞİM SORUNU SÜRÜYOR”

Günümüzde engelli bireylerin günlük yaşamda ciddi zorluklarla mücadele ettiğini vurgulayan Baykara, özellikle Van’da erişilebilirlik konusunda büyük eksiklikler yaşandığını söyledi. Cadde ve sokakların engelli bireyler için uygun olmadığını belirten Baykara, iş yerleri, kaldırımlar, kamu alanları ve sosyal yaşam alanlarında erişim problemlerinin devam ettiğine dikkat çekti.

Engelli bireylerin sorun yaşadığını dile getiren Baykara, “Kaldırımlar, ulaşım, işsizlik ve sosyal yaşam gibi birçok alanda engelliler büyük sorun yaşıyor. Engelli bireylerin söz sahibi olmadığı, kendi yaşamlarıyla ilgili karar mekanizmalarında yer almadığı bir düzende sorunların çözülmesi mümkün değil.” diye konuştu.

“ENGELLİLER HER ALANDA YER ALMALI”

Engelli bireylerin siyasetten ekonomiye, sosyal yaşamdan sanata ve spora kadar her alanda aktif şekilde yer alması gerektiğini ifade eden Baykara, kamu kurumları ve yerel yönetimlere çağrıda bulundu. Baykara, “Devlet politikalarında, belediyelerde ve tüm kamu kurumlarında engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak çalışmalar yapılmalı. Engellilerin sosyal hayata entegre edilmesi için daha fazla destek sağlanmalı.” dedi.

Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkanı Hanefi Baykara, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıracak adımların bir an önce atılmasını, sorunların çözüldüğü, eşitliğin sağlandığı engelsiz bir yaşam istediklerini sözlerine ekledi.