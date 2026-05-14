Erciş ilçesine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Hasanabdal Mahallesi’nde son günlerde etkili olan sağanak, taşkınlara neden oldu. Mahalledeki Hasanabdal Deresi'nde köylüler tarafından yapılan ahşap köprü, derenin debisi yükselince yıkıldı.

Köprünün kullanılamaz hale gelmesiyle mahallede yaşayan öğrenciler mağdur oldu. Bazı öğrenciler dereyi geçemediği için okula gidemedi. Bazıları ise yaklaşık 2 kilometre yürüyerek okullarına ulaşmaya çalışıyor. Mahallede ana yoldaki köprünün de taşkın nedeniyle tıkandığı, Erciş Belediyesi’ne bağlı ekiplerin iş makineleriyle yaklaşık 1 saat süren çalışmayla yolu yeniden ulaşıma açtığı belirtildi.

‘5 YIL ÖNCE 1 ÖĞRENCİ BOĞULDU’

Mahalle muhtarı Fevzi Köykaç (58), mağduriyetin bir an önce giderilmesini isteyerek, “Mahallemizde etkili olan sağanaklar nedeniyle ahşap köprü yıkıldı. Öğrencilerimizin tamamı bu köprüyü kullanarak karşıya geçiyordu. Köprü yıkılınca öğrencilerimizin çoğu okula gidemiyor, gidenler ise yaklaşık 2 kilometre yürümek zorunda kalıyor.

Mahallede bulunan sokak köpekleri de çocuklarımız için tehlike oluşturuyor. 5 yıl önce aynı köprüde 1 öğrencimiz suya düşerek boğuldu. Yetkililerden köprümüzün yeniden ve daha güvenli şekilde yapılmasını istiyoruz" dedi.