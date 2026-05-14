Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Van Şubesi tarafından organize edilen ‘Hasbihal Toplantısı’ bugün Van’da gerçekleştirildi. Programda Kur’an-ı Kerim tilaveti ve tanışma bölümünün ardından MÜSİAD Van Şube Başkanı Abdullah Aras ile MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir katılımcılara hitap etti. Toplantıda ayrıca görüş ve önerilerin alındığı bölüm de yer aldı.

Genel merkez yöneticilerinin yanı sıra Van, Bitlis, Mardin, Diyarbakır, Batman, Manisa, Kars, Şırnak, Bingöl, Hakkari, Iğdır ve Muş’tan gelen şube başkanları ile üyeler de toplantıya katıldı.

ARAS: SANAYİ ALANINDA İSTENİLEN SEVİYEYE ULAŞILAMADI

MÜSİAD Van Şube Başkanı Abdullah Aras, konuşmasında Van ekonomisinin ticaret, turizm, hayvancılık ve sınır ticaretine dayandığını belirterek, lojistik sorunlar ve coğrafi konum nedeniyle sanayi alanında istenilen seviyeye ulaşılamadığını söyledi.

Organize Sanayi Bölgesi’nde yaklaşık 160 işletmenin faaliyet gösterdiğini ve yaklaşık 10 bin kişinin istihdam edildiğini ifade eden Aras, “Van ekonomisi ağırlıklı olarak ticaret, turizm, hayvancılık ve sınır ticaretine dayanıyor. Ancak lojistik sorunlar ve bölgenin coğrafi konumu nedeniyle sanayi alanında istenilen seviyeye ulaşılamadı.

Organize Sanayi Bölgemizde yaklaşık 160 işletme faaliyet göstermekte ve 10 bine yakın kişi istihdam ediliyor. Van aynı zamanda önemli bir turizm kenti ve özellikle İran’dan gelen turistler şehir ekonomisine ciddi katkı sağlıyor.

2025 yılında yaklaşık 750 bin İranlı turisti ilimizde ağırladık, ancak bölgede yaşanan gelişmeler ve İran’a yönelik saldırılar sonrası turizm hareketliliğinde ciddi bir düşüş yaşandı.” diye konuştu.

“VAN AYNI ZAMANDA STRATEJİK BİR SINIR TİCARETİ ŞEHRİDİR”

Van’ın küçükbaş hayvancılıkta Türkiye’nin önde gelen illerinden biri olduğunu kaydeden Aras, “Hayvancılık ise Van’ın en önemli ekonomik alanlarından biri, bir dönem terör nedeniyle ciddi kayıplar yaşansa da son yıllarda verilen desteklerle küçükbaş hayvan sayısı yeniden artış gösterdi.

Bugün Van, küçükbaş hayvancılıkta Türkiye’nin önde gelen illerinden biri konumunda. Van aynı zamanda stratejik bir sınır ticareti şehri, İran ile olan uzun sınır hattı, geçmişte bölge ekonomisine önemli katkılar sağladı. Ancak bugün bu potansiyelin yeterince değerlendirilemediğini görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Aras ayrıca, 2009 yılında kurulan MÜSİAD Van Şubesi’nin şehirde birlik ve beraberliği önceleyen önemli bir sivil toplum kuruluşu haline geldiğini ifade ederek geçmiş dönem şube başkanlarına teşekkür etti.

ÖZDEMİR: VAN’DAKİ TOPLANTILARI DAHA DÜZENLİ HALE GETİRECEĞİZ

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, konuşmasında Abdullah Aras’a teşekkür ederek Van’da gerçekleştirilen Hasbihal Toplantısı’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özdemir, bölgedeki buluşmaların yılda bir kez yapılmasının düşük bir hedef olduğunu belirterek, bu toplantıların en az yılda iki kez yapılabileceğini ifade ederek şunları söyledi:

“Yılda bir defa hasbihal toplantısını bu bölgede yapmak yönündeki değerlendirmeyi de önemsiyoruz. Ancak bizim açımızdan bu toplantıların sayısının artırılması da mümkün. En az iki kez yapılması zaten fiilen gerçekleşen bir durum. Bu çerçevede gerekli planlamaları yaparak bunu daha düzenli hale getirebiliriz. Genel İdare Kurulu’nun 2027 yılına ilişkin talebini de not etmiş bulunuyoruz. Bu husus ilgili kurullarımız tarafından değerlendirilecektir. Bu aşamada kesin bir şey söylememiz doğru olmaz. Süreç, kurumsal çerçevede ele alınarak sonuçlandırılacaktır.”

Genel İdare Kurulu’nun 2027 yılında Van’da yapılmasına yönelik talep olduğunu da aktaran Özdemir, bu konunun değerlendirileceğini söyledi.

Toplantının geriye kalan bölümü ise basına kapalı bir şekilde devam etti.