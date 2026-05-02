Bir dizi ziyaret kapsamında Van’a gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Van İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı. Van’da Uygulama Oteli’nde düzenlenen toplantıda AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas ile birlikte il ve ilçe teşkilatları da yer aldı.

Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısında AK Parti Van Kadın Kolları Başkanı Zerrin Alpaslan, AK Parti Van İl Koordinatörü Recep Aydın, AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, AK Parti Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti Van Gençlik Kolları Başkanı Burak Gültepe ve partililer yer aldı.

ARVAS: AK PARTİ BİR DAVA PARTİSİDİR

Burada ilk olarak konuşan AK Parti Van İş Başkanı Abdulahat Arvas, yaklaşık 14 aydır il başkanlığı görevinde yürütmüş olduğu çalışmalardan bahsederek, “AK Parti bir dava partisi, bir gönül partisidir, bir erdemliler hareketidir. Teşkilatlarımızla beraber ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları, vekillerimizle, encümenlerimizle, bir önceki dönem görev almış kardeşlerimizle el birliğiyle şehrimize sahip çıkıp, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bayrağını en üst seviyeye taşımak için gayretle, samimiyetle, ihtisasla çalışacağız.” dedi.

TÜRKMENOĞLU: YATIRIMLARIMIZ SÜRÜYOR

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı’nda yaptığı konuşmada teşkilat mensuplarını selamlayarak, Van’ın tarım ve hayvancılık alanındaki potansiyelinden bahsetti.

Türkmenoğlu, Van’da büyükbaş hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında yapılan çalışmalardan şu şekilde bahsetti:

“Bugün 9 bin 200 dekar alanda ve 12 bin metrekare kapalı alanda Angus tipi büyükbaş hayvan düvelerinin dağıtımını gerçekleştirdik. Hedefimiz bu rakamları daha ileriye taşımak. Son 2,5 yılda Van’a yaklaşık 120 milyar liralık yatırım gerçekleştiriyoruz. 2002’den bugüne kadar ise 568 milyar lira destek sağlandı. Sağlıktan eğitime, tarımdan ulaşıma kadar her alanda yatırımlar sürüyor. Sadece hayvancılıkta 6 bin 177 büyükbaş hayvanın dağıtımını gerçekleştirdik.” dedi.

KAYATÜRK: VAN’DA YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR

Van’daki çalışmalara değinen Milletvekili Burhan Kayatürk, “Her girdiğimiz iş yerinde, her ziyaret ettiğimiz evde vatandaşla yakın bir ilişki kurabiliyorsak bu önemli bir kazanımdır. Bu da teşkilatlarımızın sahadaki gayretinin göstergesidir. Bölgemizde yaşanan gelişmelere rağmen Van’da yatırımlar devam ediyor. İran’dan gelen ziyaretçi sayısındaki düşüşe rağmen esnafın faaliyetlerini sürdürdüğünü görüyoruz.” diye kaydetti.

YUMAKLI: VAN’DA GÜÇLÜ BİR DURUŞ SERGİLENİYOR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı konuşmada, “Bu toplantılar sadece bir araya gelmek değil, aynı zamanda ortak aklı ortaya koymaktır. Türkiye’nin birliği, beraberliği ve geleceği için Van’da da güçlü bir duruş sergileniyor. Dünyada yaşanan gelişmelere karşı Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sözünü açıkça söyleyen bir ülkedir. Bu süreçte güçlü bir teşkilat yapısı en büyük dayanağımızdır.” diye konuştu.

“VAN’A YATIRIM 76 MİLYAR”

Van’a yönelik yatırımlara ilişkin de bilgi veren Bakan Yumaklı, kentin tarım ve hayvancılık potansiyeline değinerek, “Van, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta önemli bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli daha ileriye taşımak için çalışmalarımız sürüyor. Son 23 yılda Van’a tarım alanında yaklaşık 76 milyar liralık yatırım yapıldı. 7 baraj, 3 gölet ve 17 sulama tesisi ile yaklaşık 400 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Çaldıran Çubuklu Barajı’nın yapımına başladık. Erciş Pay Sulaması ile 6 bin hektarlık alanı sulamaya açacağız. İpekyolu Bakraçlı ve Saray Örenburç göletleri ile Gevaş İkizler Göleti projeleri de devam ediyor.” ifadelerini kullandı.