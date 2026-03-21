İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayramın ilk gününü Van’da geçirerek kentte bir dizi programa katıldı. Bayram sabahının ardından cuma namazını Van Kalesi eteklerinde yer alan tarihi Hüsrev Paşa Camii’nde kılan Çiftçi, namaz sonrası vatandaşlarla bir araya geldi.

Cami avlusunda düzenlenen programda yoğun ilgiyle karşılanan Bakan Çiftçi, AK Parti Van İl Gençlik Kolları tarafından organize edilen etkinliğe katıldı. Gençlik kollarının bayramın manevi atmosferine uygun şekilde hazırladığı program, hem katılım hem de düzen açısından dikkat çekti. Özverili çalışmalarıyla öne çıkan gençlik kolları üyeleri, vatandaşlarla yakından ilgilenerek bayram coşkusunun paylaşılmasına önemli katkı sundu.

Program kapsamında vatandaşlara şeker, lokum, limonata ve çay ikram edilirken, samimi görüntüler oluştu. Bakan Çiftçi, camiden çıkan vatandaşların bayramını tek tek kutlayarak sohbet etti. Çocuklara da özel ilgi gösteren Çiftçi, küçük yaştaki vatandaşlara bayram harçlığı vererek yüzlerini güldürdü.

Bakan Çiftçi'nin katıldığı etkinliğe AK Parti Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, AK Parti MDK Üyesi Zahir Soğanda da eşlik etti.