Van, İranlı turistler için Nevruz döneminde öne çıkan destinasyonlardan biri olarak biliniyor. Ancak Van Otelciler ve Turizmciler Derneği (VANOTED) Başkan Yardımcısı Emre Değer, İran’da ekonomik kriz, riyalin değer kaybı ve bölgede yaşanan savaş gelişmeleri nedeniyle bu yıl Nevruz’da Van’ı tercih edenlerin sayısında azalma olduğunu ve otellerde doluluk oranlarının şu anda yüzde 10-15 seviyelerinde seyrettiğini söyledi.

“SAVAŞ SEBEBİYLE BU REZERVASYONLARIN TAMAMI İPTAL OLDU”

Değer, 19 Mart ile 2 Nisan arasında Nevruz için daha önce alınan rezervasyonların savaş nedeniyle iptal olduğunu ve şu an otellerin doluluk oranlarının beklenilen seviyenin çok altında kaldığını belirtti.

Değer, “19 Mart ile 2 Nisan arasında Nevruz’u geçirmek için daha önceden rezervasyonlar almıştık. Fakat savaş sebebiyle bu rezervasyonların tamamı iptal oldu, şu an otellerimizin doluluk oranı yüzde 10-15’lerde. Olası bir göç olsa bile Van’ı tercih edeceklerini düşünmüyorum, sınır şehri olduğumuz için İranlı misafirler burayı güvenli bulmuyor. Özellikle son dönemde sınıra yakın atılan füzelerden sonra Van’ın güvenli olduğunu düşünmüyorlar” diye kaydetti.

“BAŞKA GÜÇLÜ BİR PAZARIMIZ ŞU AN YOK”

Turizmci Emre Değer, Nevruz döneminde en büyük sorunun, savaş ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle İran pazarının artık kırılgan bir halde olduğunu, bunun Van’ın turizmine doğrudan yansıdığını vurguladı.

Alternatif pazarların varlığını kabul eden Değer, ancak Van’ın sınır konumu ve algılanan güvenlik sorunları nedeniyle ciddi bir turizm hareketi öngörmediklerini ifade ederek, “Bizim için Nevruz’da en büyük sorun, zaten bu pazarın savaş nedeniyle tamamen kaybolmuş olması. İran pazarına bağlıydık ve başka güçlü bir pazarımız şu an yok. Olabilecek alternatif pazarlar var elbet, ama Van’ın sınır konumu ve algılanan güvenlik sorunları nedeniyle şu an ciddi bir turizm hareketi öngörmüyorum.” dedi.

“SEKTÖR AÇISINDAN DURUM CİDDİ”

Sektör açısından durumun ciddi olduğunu anlatan Van Otelciler ve Turizmciler Derneği (VANOTED) Başkan Yardımcısı Emre Değer, “Temennimiz, savaşın bir an önce bitmesi ve insanların güvenlik algısının yeniden sağlanması. Eğer barış olursa, Nevruz gibi dönemlerde misafirleri tekrar ağırlayabiliriz. Ama şu anda yılbaşından bu yana durum çok kötü ve doluluk oranları da bunu net şekilde gösteriyor. Otellerin çoğu kapalı, açmayı düşünmeyenler var ve sektör ciddi şekilde zor durumda.” diye konuştu.