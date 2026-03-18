Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan tahmini hava durumu verilerine göre Van’da Ramazan Bayramı yağışlı geçecek. Meteorolojik değerlendirmelere göre yağışlar arife günü başlayacak ve bayramın üçüncü gününe kadar sürecek. Yer yer bazı ilçelerde havanın daha değişken olması öngörülüyor.

Meteorolojik tahminlere göre bayram süresince Van genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Havanın mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgarın ise güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

Bayram ziyaretleri ve şehir içi hareketliliğin artacağı günlerde, meteorolojik tahminlere göre hava sıcaklıklarında önemli bir artış beklenmezken, yağışlı sistemin bayram boyunca etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

Bayramda Van’ın hava durumunun şu şekilde olması bekleniyor;

Bahçesaray;

19 Mart Perşembe: Yağmurlu

20 Mart Cuma: Yağmurlu

21 Mart Cumartesi: Yağmurlu

22 Mart Pazar: Yağmurlu

Başkale;

19 Mart Perşembe: Kar yağışlı

20 Mart Cuma: Karla karışık yağmurlu

21 Mart Cumartesi: Kar yağışlı

22 Mart Pazar: Kar yağışlı

Çaldıran;

19 Mart Perşembe: Kar yağışlı

20 Mart Cuma: Karla karışık yağmurlu

21 Mart Cumartesi: Karla karışık yağmurlu

22 Mart Pazar: Kar yağışlı

Çatak;

19 Mart Perşembe: Yağmurlu

20 Mart Cuma: Yağmurlu

21 Mart Cumartesi: Yağmurlu

22 Mart Pazar: Yağmurlu

Edremit;

19 Mart Perşembe: Karla karışık yağmurlu

20 Mart Cuma: Karla karışık yağmurlu

21 Mart Cumartesi: Karla karışık yağmurlu

22 Mart Pazar: Yağmurlu

Erciş;

19 Mart Perşembe: Karla karışık yağmurlu

20 Mart Cuma: Yağmurlu

21 Mart Cumartesi: Yağmurlu

22 Mart Pazar: Karla karışık yağmurlu

Gevaş;

19 Mart Perşembe: Karla karışık yağmurlu

20 Mart Cuma: Yağmurlu

21 Mart Cumartesi: Yağmurlu

22 Mart Pazar: Yağmurlu

Gürpınar;

19 Mart Perşembe: Karla karışık yağmurlu

20 Mart Cuma: Yağmurlu

21 Mart Cumartesi: Yağmurlu

22 Mart Pazar: Yağmurlu

İpekyolu;

19 Mart Perşembe: Karla karışık yağmurlu

20 Mart Cuma: Karla karışık yağmurlu

21 Mart Cumartesi: Karla karışık yağmurlu

22 Mart Pazar: Yağmurlu

Muradiye;

19 Mart Perşembe: Karla karışık yağmurlu

20 Mart Cuma: Yağmurlu

21 Mart Cumartesi: Yağmurlu

22 Mart Pazar: Yağmurlu

Özalp;

19 Mart Perşembe: Karla karışık yağmurlu

20 Mart Cuma: Yağmurlu

21 Mart Cumartesi: Karla karışık yağmurlu

22 Mart Pazar: Karla karışık yağmurlu

Saray;

19 Mart Perşembe: Karla karışık yağmurlu

20 Mart Cuma: Yağmurlu

21 Mart Cumartesi: Karla karışık yağmurlu

22 Mart Pazar: Karla karışık yağmurlu

Tuşba;

19 Mart Perşembe: Karla karışık yağmurlu

20 Mart Cuma: Karla karışık yağmurlu

21 Mart Cumartesi: Karla karışık yağmurlu

22 Mart Pazar: Yağmurlu