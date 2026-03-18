Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan tahmini hava durumu verilerine göre Van’da Ramazan Bayramı yağışlı geçecek. Meteorolojik değerlendirmelere göre yağışlar arife günü başlayacak ve bayramın üçüncü gününe kadar sürecek. Yer yer bazı ilçelerde havanın daha değişken olması öngörülüyor.
Meteorolojik tahminlere göre bayram süresince Van genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Havanın mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgarın ise güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.
Bayram ziyaretleri ve şehir içi hareketliliğin artacağı günlerde, meteorolojik tahminlere göre hava sıcaklıklarında önemli bir artış beklenmezken, yağışlı sistemin bayram boyunca etkisini sürdürmesi öngörülüyor.
Bayramda Van’ın hava durumunun şu şekilde olması bekleniyor;
Bahçesaray;
19 Mart Perşembe: Yağmurlu
20 Mart Cuma: Yağmurlu
21 Mart Cumartesi: Yağmurlu
22 Mart Pazar: Yağmurlu
Başkale;
19 Mart Perşembe: Kar yağışlı
20 Mart Cuma: Karla karışık yağmurlu
21 Mart Cumartesi: Kar yağışlı
22 Mart Pazar: Kar yağışlı
Çaldıran;
19 Mart Perşembe: Kar yağışlı
20 Mart Cuma: Karla karışık yağmurlu
21 Mart Cumartesi: Karla karışık yağmurlu
22 Mart Pazar: Kar yağışlı
Çatak;
19 Mart Perşembe: Yağmurlu
20 Mart Cuma: Yağmurlu
21 Mart Cumartesi: Yağmurlu
22 Mart Pazar: Yağmurlu
Edremit;
19 Mart Perşembe: Karla karışık yağmurlu
20 Mart Cuma: Karla karışık yağmurlu
21 Mart Cumartesi: Karla karışık yağmurlu
22 Mart Pazar: Yağmurlu
Erciş;
19 Mart Perşembe: Karla karışık yağmurlu
20 Mart Cuma: Yağmurlu
21 Mart Cumartesi: Yağmurlu
22 Mart Pazar: Karla karışık yağmurlu
Gevaş;
19 Mart Perşembe: Karla karışık yağmurlu
20 Mart Cuma: Yağmurlu
21 Mart Cumartesi: Yağmurlu
22 Mart Pazar: Yağmurlu
Gürpınar;
19 Mart Perşembe: Karla karışık yağmurlu
20 Mart Cuma: Yağmurlu
21 Mart Cumartesi: Yağmurlu
22 Mart Pazar: Yağmurlu
İpekyolu;
19 Mart Perşembe: Karla karışık yağmurlu
20 Mart Cuma: Karla karışık yağmurlu
21 Mart Cumartesi: Karla karışık yağmurlu
22 Mart Pazar: Yağmurlu
Muradiye;
19 Mart Perşembe: Karla karışık yağmurlu
20 Mart Cuma: Yağmurlu
21 Mart Cumartesi: Yağmurlu
22 Mart Pazar: Yağmurlu
Özalp;
19 Mart Perşembe: Karla karışık yağmurlu
20 Mart Cuma: Yağmurlu
21 Mart Cumartesi: Karla karışık yağmurlu
22 Mart Pazar: Karla karışık yağmurlu
Saray;
19 Mart Perşembe: Karla karışık yağmurlu
20 Mart Cuma: Yağmurlu
21 Mart Cumartesi: Karla karışık yağmurlu
22 Mart Pazar: Karla karışık yağmurlu
Tuşba;
19 Mart Perşembe: Karla karışık yağmurlu
20 Mart Cuma: Karla karışık yağmurlu
21 Mart Cumartesi: Karla karışık yağmurlu
22 Mart Pazar: Yağmurlu