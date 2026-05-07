Bir süredir aralıklı yağmurun etkisi altında olan Van’da yarından itibaren yağışların kenti terk etmesi öngörülüyor. Meteorolojik tahminlere göre bugün Van’ın kuzey ilçelerinde yağmur beklenirken, yarından itibaren Başkale, Özalp ve Saray ilçelerinin dışında diğer yerlerde parçalı bulutlu bir hava görülecek. Önümüzdeki birkaç gün için Van genelinde yağış gözükmüyor.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü’nün Van için beklediği 5 günlük hava durumu şu şekilde;
İPEKYOLU:
07 Mayıs Perşembe: Yağmurlu
08 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu
09 Mayıs Cumartesi: Parçalı bulutlu
10 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu
11 Mayıs Pazartesi: Parçalı bulutlu
TUŞBA:
07 Mayıs Perşembe: Yağmurlu
08 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu
09 Mayıs Cumartesi: Parçalı bulutlu
10 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu
11 Mayıs Pazartesi: Parçalı bulutlu
EDREMİT:
07 Mayıs Perşembe: Yağmurlu
08 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu
09 Mayıs Cumartesi: Parçalı bulutlu
10 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu
11 Mayıs Pazartesi: Parçalı bulutlu
BAHÇESARAY:
07 Mayıs Perşembe: Yağmurlu
08 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu
09 Mayıs Cumartesi: Parçalı bulutlu
10 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu
11 Mayıs Pazartesi: Parçalı bulutlu
BAŞKALE:
07 Mayıs Perşembe: Yağmurlu
08 Mayıs Cuma: Sağanak yağışlı
09 Mayıs Cumartesi: Parçalı bulutlu
10 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu
11 Mayıs Pazartesi: Parçalı bulutlu
ÇALDIRAN:
07 Mayıs Perşembe: Yağmurlu
08 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu
09 Mayıs Cumartesi: Parçalı bulutlu
10 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu
11 Mayıs Pazartesi: Parçalı bulutlu
ÇATAK:
07 Mayıs Perşembe: Yağmurlu
08 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu
09 Mayıs Cumartesi: Parçalı bulutlu
10 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu
11 Mayıs Pazartesi: Parçalı bulutlu
ERCİŞ:
07 Mayıs Perşembe: Yağmurlu
08 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu
09 Mayıs Cumartesi: Parçalı bulutlu
10 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu
11 Mayıs Pazartesi: Parçalı bulutlu
GEVAŞ:
07 Mayıs Perşembe: Yağmurlu
08 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu
09 Mayıs Cumartesi: Parçalı bulutlu
10 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu
11 Mayıs Pazartesi: Parçalı bulutlu
GÜRPINAR:
07 Mayıs Perşembe: Yağmurlu
08 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu
09 Mayıs Cumartesi: Parçalı bulutlu
10 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu
11 Mayıs Pazartesi: Parçalı bulutlu
MURADİYE:
07 Mayıs Perşembe: Yağmurlu
08 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu
09 Mayıs Cumartesi: Parçalı bulutlu
10 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu
11 Mayıs Pazartesi: Parçalı bulutlu
ÖZALP:
07 Mayıs Perşembe: Yağmurlu
08 Mayıs Cuma: Sağanak yağışlı
09 Mayıs Cumartesi: Parçalı bulutlu
10 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu
11 Mayıs Pazartesi: Parçalı bulutlu
SARAY:
07 Mayıs Perşembe: Yağmurlu
08 Mayıs Cuma: Sağanak yağışlı
09 Mayıs Cumartesi: Parçalı bulutlu
10 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu
11 Mayıs Pazartesi: Parçalı bulutlu