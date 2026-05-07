Bir süredir aralıklı yağmurun etkisi altında olan Van’da yarından itibaren yağışların kenti terk etmesi öngörülüyor. Meteorolojik tahminlere göre bugün Van’ın kuzey ilçelerinde yağmur beklenirken, yarından itibaren Başkale, Özalp ve Saray ilçelerinin dışında diğer yerlerde parçalı bulutlu bir hava görülecek. Önümüzdeki birkaç gün için Van genelinde yağış gözükmüyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü’nün Van için beklediği 5 günlük hava durumu şu şekilde;

İPEKYOLU:

07 Mayıs Perşembe: Yağmurlu

08 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu

09 Mayıs Cumartesi: Parçalı bulutlu

10 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu

11 Mayıs Pazartesi: Parçalı bulutlu

TUŞBA:

07 Mayıs Perşembe: Yağmurlu

08 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu

09 Mayıs Cumartesi: Parçalı bulutlu

10 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu

11 Mayıs Pazartesi: Parçalı bulutlu

EDREMİT:

07 Mayıs Perşembe: Yağmurlu

08 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu

09 Mayıs Cumartesi: Parçalı bulutlu

10 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu

11 Mayıs Pazartesi: Parçalı bulutlu

BAHÇESARAY:

07 Mayıs Perşembe: Yağmurlu

08 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu

09 Mayıs Cumartesi: Parçalı bulutlu

10 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu

11 Mayıs Pazartesi: Parçalı bulutlu

BAŞKALE:

07 Mayıs Perşembe: Yağmurlu

08 Mayıs Cuma: Sağanak yağışlı

09 Mayıs Cumartesi: Parçalı bulutlu

10 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu

11 Mayıs Pazartesi: Parçalı bulutlu

ÇALDIRAN:

07 Mayıs Perşembe: Yağmurlu

08 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu

09 Mayıs Cumartesi: Parçalı bulutlu

10 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu

11 Mayıs Pazartesi: Parçalı bulutlu

ÇATAK:

07 Mayıs Perşembe: Yağmurlu

08 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu

09 Mayıs Cumartesi: Parçalı bulutlu

10 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu

11 Mayıs Pazartesi: Parçalı bulutlu

ERCİŞ:

07 Mayıs Perşembe: Yağmurlu

08 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu

09 Mayıs Cumartesi: Parçalı bulutlu

10 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu

11 Mayıs Pazartesi: Parçalı bulutlu

GEVAŞ:

07 Mayıs Perşembe: Yağmurlu

08 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu

09 Mayıs Cumartesi: Parçalı bulutlu

10 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu

11 Mayıs Pazartesi: Parçalı bulutlu

GÜRPINAR:

07 Mayıs Perşembe: Yağmurlu

08 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu

09 Mayıs Cumartesi: Parçalı bulutlu

10 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu

11 Mayıs Pazartesi: Parçalı bulutlu

MURADİYE:

07 Mayıs Perşembe: Yağmurlu

08 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu

09 Mayıs Cumartesi: Parçalı bulutlu

10 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu

11 Mayıs Pazartesi: Parçalı bulutlu

ÖZALP:

07 Mayıs Perşembe: Yağmurlu

08 Mayıs Cuma: Sağanak yağışlı

09 Mayıs Cumartesi: Parçalı bulutlu

10 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu

11 Mayıs Pazartesi: Parçalı bulutlu

SARAY:

07 Mayıs Perşembe: Yağmurlu

08 Mayıs Cuma: Sağanak yağışlı

09 Mayıs Cumartesi: Parçalı bulutlu

10 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu

11 Mayıs Pazartesi: Parçalı bulutlu