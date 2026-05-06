Van’da bahar mevsiminin başlamasıyla birlikte düğün hazırlıkları hız kazanırken, düğünlerde tercih edilen yöresel kıyafet satış noktalarında da hareketlilik yaşanıyor. Van’da düğünlerin vazgeçilmezleri arasında yer alan fistanlarda sezonla birlikte yoğunluk beklenirken, esnaflar satışların istenilen seviyede olmadığı ifade etti.

Fistan satıcısı Bayram Bilici, vatandaşların ürünlere ilgi gösterdiğini ancak alışverişe dönüşen satışların sınırlı kaldığını söyledi.

“VATANDAŞ FİYAT SORUYOR”

Vatandaşların genellikle ürünleri inceleyip fiyat sorduğunu belirten Bilici, alım gücündeki düşüşün satışlara yansıdığını dile getirerek, “Düğün sezonu başladı, vatandaşın ilgisi var ama alan yok. Millet şu an ekonomik olarak sıkıntıda, gelip soruyorlar ama almıyorlar, bakıp çıkıyorlar.

Fiyatlar modele ve işlemesine göre değişiyor. 2 bin liradan başlıyor, 2 bin 500, 3 bin, 3 bin 500, 5 bin liraya kadar çıkıyor. Gelinler de buradan alışveriş yapıyor ama eskisi gibi değil. Önceden bir aile 5-6 parça alıyordu, hatta bazen 40-50 parçaya kadar çıktığı oluyordu, şimdi ise bu neredeyse yarı yarıya düştü.” ifadelerini kullandı.

“İŞLER DURGUN”

Geçmiş yıllarda düğün hazırlıkları kapsamında daha fazla sayıda ürün alındığını dile getiren Bilici, son olarak şunları kaydetti:

“Sezonu olmasına rağmen işler durgun, hediyelik satışları da azaldı. Kumaş fiyatları 500 liradan başlıyor, 2 bin 500 - 3 bin liraya kadar çıkıyor. En düşük fistan fiyatı bin 500 lira civarında, önceden bin liraya da vardı ama işlemesizdi. Şu an en pahalı ürünler 4 bin 500 ile 5 bin lira arasında değişiyor, dikim ücretleri de ortalama 2 bin 500 lira. Yani 5 bin liralık bir fistan, dikimle birlikte yaklaşık 7 bin 500 lirayı buluyor. En uygun üründe bile dikim maliyeti yine 2 bin 500 lira civarında.”