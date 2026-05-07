Doğu Anadolu'nun incisi Van, bugün doğanın sunduğu eşsiz bir görsel şölene ev sahipliği yapıyor. Şehrin simgesi olan tarihi Van Kalesi, gökyüzünü süsleyen pamuksu kümülüs bulutları ile birleşince ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Öğle saatlerinde yoğunlaşan ve "pamuk yığınlarını" andıran beyaz bulutlar, kalenin heybetli surları üzerinde adeta bir dekor oluşturdu. Mavi gökyüzü, Urartu krallığından kalma binlerce yıllık taş yapılar ve bembeyaz bulut kümelenmelerinin bir araya gelmesi, hem yerli halkın hem de fotoğraf tutkunlarının büyük ilgisini çekti.

Van Gölü kıyısında yükselen tarihi Van Kalesi ile gökyüzünü süsleyen kümülüs bulutlarının uyumu, doğa ve tarihin eşsiz buluşmasını gözler önüne serdi. Kentte bahar mevsimiyle birlikte sık sık oluşan bulut manzaralarının önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.