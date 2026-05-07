Altın fiyatları, ABD ve İran arasındaki gerilimin azalmasıyla ivme kazandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile kapsamlı bir anlaşma sinyali vermesi ve Hürmüz Boğazı'nın ticarete tamamen açılacağı umutları, piyasaları hareketlendirdi.

GRAM ALTIN 6 BİN 855 LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR

Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,9 yükselişle 6 bin 819 liradan tamamladı.

Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,1 artışla 6 bin 855 lira seviyesinde bulunuyor.

ONS ALTIN FİYATI: 4 BİN 713 DOLAR

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 260 liradan, cumhuriyet altını 44 bin 900 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 0,5 üstünde 4 bin 713 dolardan işlem görüyor.

ORTA DOĞU'DA BARIŞ BEKLENTİSİ PİYASALARI HAREKETLENDİRDİ

ABD ile İran arasında nihai bir anlaşma yapılacağına ve Orta Doğu'da barış sağlanacağına yönelik iyimserliklerle dolarda görülen zayıflama ve tahvil faizlerindeki geri çekilme, altın fiyatlarını pozitif etkiliyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, Euro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtti.