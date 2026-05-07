Alınan bilgilere göre, olay Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasında meydana geldi. Kimliği henüz açıklanmayan bir şahıs, odasında bulunan kurum personeline bıçakla saldırdı. Durumu fark eden güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle saldırgan etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi.

Saldırıda ağır yaralanan personel, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Saldırganın şizofreni hastası olduğu iddia edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulhalim Ünalan ve beraberindeki personel hastaneye akın etti.