Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "5607 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 387 kilogram açık tütün, 10 bin 272 paket sigara, bin 179 litre akaryakıt, 22 adet cep telefonu, 8 bin adet makaron, 546 adet muhtelif eşya ele geçirilmiştir.

6136 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 3 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet tabanca, 41 adet tabanca fişeği, 1 adet silah parçası ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve 25 olay kapsamında 57 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmış, 4 şahıs tutuklanarak cezaevine götürülmüştür" denildi.