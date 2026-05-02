Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; şüphelilerin Erzurum, Sakarya, Aydın, Kayseri ve Giresun'da; sosyal medya platformları üzerinden 'yatırım danışmanlığı' ilanlarıyla vatandaşları dolandırdığı, Adana ve Muğla'da; baskı ve tehditle işletmelerden maddi kazanç sağlamaya çalıştıkları, Kahramanmaraş, Ağrı ve Tekirdağ'da; uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, Sinop'ta; internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, Tunceli'de; resmi belgede sahtecilik suçunu işledikleri, Manisa'da; silah kaçakçılığı yaptıkları, Balıkesir, Eskişehir ve Bitlis'te; yüksek faiz uygulayarak tefecilik yaptıkları tespit edildi.

105 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıklar tarafından başlatılan soruşturmalar kapsamında jandarmanın düzenlediği operasyonlarda 3,5 milyar TL hesap hareketi bulunan 198 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait 24 adet taşınmaz, 16 adet taşınır ve 1060 adet banka hesabına el konuldu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 105'i tutuklandı, 75'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri sürüyor.

Açıklamada ayrıca "Güvenlik güçlerimizin koordineli çalışmalarıyla, şehirlerimizin huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlıklarımızı, MASAK’ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.