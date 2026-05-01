Van Gölü'nün tek balık türü inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında tatlı sulara göç ediyor. Bu göç yolculuğu görsel şölen sunarken, kaçak avcılığın önüne geçilmek için de jandarma, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ve Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri, gece- gündüz denetim yapıyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ce Su Ürünleri Şubesi ekipleri, polis ekipleriyle birlikte dün gece İpekyolu ilçesindeki Akköprü Deresi'nde denetimler yaptı. Denetimlerde suya atılan 200 metre uzatma ağında 100 kilo canlı inci kefali balığı ele geçirildi. Canlı balıklar tekrar suya bırakılırken, uzatma ağına da el konuldu.