Dün öğlen saatlerinde Saray ilçesi Kazım Paşa Mahallesi'nde amca çocukları olan 5 yaşındaki Hamza Özsoy ile 10 yaşındaki A.Ö., oyun oynadıkları sırada sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı. Saldırıda hayatını kaybeden Hamza Özsoy bugün gözyaşları arasında toprağa verilirken, yaralı A.Ö.’nün tedavisi ise Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne devam ediyor.

Kuzeni Hamza’nın ölümünden habersiz iyileşeceği günü bekleyen A.Ö., "Dün okuldan geliyordum. Köpekler oradaydı, 13 tane. Onlar peşime verdi, ben de eve taraf kaçtım.

Çamurda düştüm. Onlar da geldi ve beni yakaladı. Sürükledi aşağıya kadar. Sonra bağırdım, babam çıktı geldi. Babam onları kovaladı. Şu an iyiyim. Biraz karnım ağrıyor, nefes alınca zorlanıyor" dedi.

Ablası Ayşe Özsoy ise olayın yaşandığı saatte okulda olduğunu belirterek, "Ayaz da okuldan dönmüş. Hamza bizim eve gelmiş. Bizim evde yemek yedikten sonra salona geçiyor. Salona geçtikten sonra anneme bile haber vermeden dışarı çıkıyor. O sırada zaten köpekler Hamza'yı tutmuş. Daha sonra sürüklemişler, kameralara baktığımızda. Daha sonra Ayaz okuldan geliyor. Ayaz köpekleri görüyor, kaçıyor ve bizim eve doğru ama ayağı çamura girdiği için kayıyor ve düşüyor. Köpekler ona saldırıyor.

Bağırıyor, annemler çıkıyor, köpekleri kovalıyorlar. Ayaz'ı alıp babamlar bizim oradaki hastaneye götürüyorlar. Daha sonra amcam geliyor. 'Benim çocuğum nerede, Hamza nerede?' diyor. Daha sonra jandarma geliyor ve Hamza'yı bulamıyorlar. Yengem de bağırışları falan duyuyor, oraya doğru gidiyor. Daha sonra Hamza'nın yerde yattığını görüyor. Hamza'yı alıyorlar" dedi.

Yaşanan köpek saldırılarına da değinen Ayşe Özsoy, "İlk bu olay Konya'da oldu. Konya'dan sonra Van'da oldu, Hakkari'de oldu. Hepsi çocuk bu arada, hepsi evinin önüne çıkıp oyun oynamak istemişti. Yeri gelince herkes sokak köpeğine bir tekme vurduğumuzda veya hakaret ettiğimizde sokaklara dökülüyorlar; peki neden bu çocukların canı yandığında neredeler o zaman? Bu çocuklar için niye sokakta değiller? Bunlar da insan, bunların da anne babası var. Daha kaç çocuk ölecek? Daha kaç kişinin canı yanacak da bunlar son bulacak?" şeklinde konuştu.