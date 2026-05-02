Edinilen bilgilere göre, kaza sabah saat 10.30 sıralarında Gürpınar ilçesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi.

Ticari taksi, karşıdan karşıya geçmek isteyen küçük bir çocuğa çarptı. Kaza sonrası yere düşen çocuk, kafasını çarpması sonucu yaralandı. Başında kanama olduğu öğrenilen küçük çocuk için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

Kaza sonrası yaralı çocuğun yakınları ile ticari taksi sürücüsü arasında kısa süreli tartışma yaşandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Çocuğun durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.