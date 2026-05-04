Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız tabanca, 17 adet yivsiz av tüfeği, 4 adet kesici delici alet ele geçirilmiştir.

TCK 188 ve 191 Sayılı Kanun'a Muhalefet olaylarında; 626 adet sentetik hap, 21,4 gram bonzai, 1,8 gram marihuana, 120,6 gram esrar, 1048 gram skunk ve 4,6 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir.

İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından aranan toplam 130 şahıs yakalanmış, 444 bin 380 TL adli para cezası ve 126 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 43 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.