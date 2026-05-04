Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 26 Nisan-3 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, 94 kilo 540 gram metamfetamin maddesi, 79 kilo 100 gram skunk maddesi ve 66 kilo 600 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 7 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir" denildi.