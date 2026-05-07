Van Gölü’nde yaşayan endemik tür olan ve 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arası avlanması yasak olan inci kefali balığını korumaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Destek Komutanlığınca müşterek devriye faaliyeti gerçekleştirildiği belirtilerek, "Muradiye ilçesi Karahan Mahallesi mevkiinde kıyıdan yaklaşık 50 metre açıkta Van Gölü içerisinde yumurtlama dönemi olduğundan yasaklı dönemde yumurtlamak için akarsulara yaklaşan inci kefali balıklarını avladıkları tespit edilen R.T. (20), S.Y. (40), Y.T. (22), T.Y. (38), Ö.T. (27), B.T. (33) ve O.T. (41) isimli şahıslar suçüstü yakalanmıştır.

Şüpheli şahıslara toplam 112 bin 742 TL idari para cezası uygulanmış ve ele geçirilen yaklaşık 800 kilogram inci kefaline el konulmuştur. Güvenlik güçlerimiz tarafından; yasaklı dönemde avcılık faaliyetlerinin önlenmesi ve su ürünleri başta olmak üzere doğal kaynaklarımızın korunmasına yönelik denetim ve kontrol faaliyetleri kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.