Zorlu coğrafyası ve yoğun kar yağışıyla bilinen Bahçesaray, 3 bin rakımıyla Türkiye'nin en yüksek geçidi olan Karabet Geçidi güzergahına düşen çığlar ve 3 metre 52 santim kar yağışıyla birlikte yol kapandı. İlçe sakinleri yaklaşık 3 aydır Van ile irtibatını 250 kilometre mesafesi olan Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden sağlıyor.

Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı 3 metreyi aşarken, ilçeye bağlı yüksek rakımlı mahallelerde de kar kalınlığı 1.5 metreye ulaştı. Dik ve yüksek vadilerden geçen yollara zaman zaman gelen çığlar, ilçe sakinlerine korkulu anlar yaşatıyor. Dün akşam saatlerine ilçeye 9 kilometre mesafede bulunan Çatbayır Mahallesi yoluna çığ düştü. Çığ düştüğü sıra yolda kimsenin olmaması facianın önüne geçildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye iş makinesi sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yol tekrar ulaşma açıldı.