Meteorolojik tahminlere göre bugün bölge genelinde havanın çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Muş, Bitlis ve Van'ın kuzey ilçelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği kaydedilirken, rüzgârın güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta rüzgar şeklinde esmesi öngörülüyor.

VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU

Meteorolojik tahminlere göre Van genelinde bugün beklenen hava durumu şu şekilde;

İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinde aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinde aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinde aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu,

Başkale: Parçalı ve çok bulutlu,

Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Çatak: Parçalı ve çok bulutlu,

Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu,

Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu,

Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Saray: Parçalı ve çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu