Meteorolojik verilere göre Van’da bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur görülecek. Merkez ilçelerde akşam saatlerinden itibaren yağış beklenirken, aynı zamanda kuvvetli rüzgar ve çığ tehlikesi için de uyarı yapılarak, dikkatli olunması gerektiği hatırlatıldı.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından, kuvvetli rüzgara ilişkin yapılan uyarıda; “Rüzgarın bölge genelinde akşam saatlerine kadar güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için çığ tehlikesi uyarısını da şu şekilde yineledi; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU

İpekyolu: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Tuşba: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Edremit: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Bahçesaray: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Başkale: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Çaldıran: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Çatak: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Erciş: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Gevaş: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Gürpınar: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Muradiye: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Özalp: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Saray: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu