Gaziantep’te öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış, dolu ve rüzgarın etkisiyle kent genelinde çok sayıda binanın çatısı uçtu. Ağaçların devrilip dere yataklarının da taşması sonucu birçok noktada su birikintisi oluştu. Sağanak yağış ve doluya yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

OLİMPİK HAZIRLIK MERKEZİNİN ÇATISI ÇÖKTÜ: 5 YARALI

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Türkiye Olimpik Hazırlık Merkez binasının çatısının çökmesi sonucu ortalık harabeye döndü. Merkezde bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulans ekiplerinin müdahalesiyle yaralılar çeşitli hastanelere sevk edildi.

Ayrıca Şahintepe Mahallesi Teleferik Parkı yanında konteynerin yıkılması sonucu 2 kişi, Oğuzeli Caddesi çatı uçması sonucu 2 kişi, İbrahimli Mahallesi Erikçe yolu çatı uçması sonucu 1 kişi, Göksuncuk Mahallesi elektrik şantiyesinde fırtınaya bağlı trafik kazası 2 yaralı, Gaziler Mahallesi konteyner yıkılması 1 yaralı, İkonova konutları market önünde aracın üzerine tente düşmesi sonucu 2 kişi, Çamlıtepe Mahallesi fırtınada yüksekten düşme sonucu 1 kişi, Yeşilvadi Konutları önünde su birikintisinde oluşan kaza su sonucu da 2 kişi ve adresleri öğrenilemeyen noktalarda yaşanan kazalarla birlikte taplam yaralananların sayısı 23’e ulaştı.

DERE YATAKLARI TAŞTI YOLLAR SU ALTINDA KALDI

Gaziantep’te Perilikaya Mahallesi havaalanı yolu üzerinde bulunan dere yatağı taştı. Taşan su yollarda Göleler oluşturdu. Dere yatağından taşan suların şiddeti ile araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bazı noktalarda itfaiye ve polis ekipleri arızalanan araçlar için takviye hizmet sundu.

VATANDAŞLAR AVM’LERE SIĞINDI

Kent genelinde ani bastıran sağanak yağış ve dolunun etkisiyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Benzin istasyonu ve AVM’lere sığınan vatandaşlar yağmurun dinmesini bekledi. Dolu’nun da etkili olduğu hava olaylarında araçlar da zarar gördü.

OLUŞAN HASAR VE ÇATI UÇMASI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Gaziantep’te aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı ile fırtınada binaların çatılarının uçması, ağaçların ve elektrik direklerinin devrilmesi cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

VALİLİKTEN UYARI

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’ne geçerek gelişmeleri takip etti. Valiliğin sanal medya hesabından yapılan açıklamada vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği aktarılırken, şehir içi trafiğin sorunsuz devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, “İlimizde öğleden sonra etkisini artıran sağanak yağış ve kuvvetli rüzgâr nedeniyle bazı bölgelerde olumsuzluklar yaşanmıştır. Şu an itibarıyla Alleben Deresi’nde meydana gelen taşkın riski büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup, durum ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir.

Şehrimizin farklı noktalarında olumsuz hava koşullarından etkilenen bazı vatandaşlarımız hafif şekilde yaralanmış, gerekli müdahaleler ilgili ekiplerimizce süratle gerçekleştirilmiştir. Genel itibarıyla şehir içi trafik akışı büyük ölçüde sorunsuz şekilde devam etmektedir.

Emniyet, Jandarma, AFAD ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz ile birlikte Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimize bağlı ekipler sahada aktif olarak görev yapmakta; gelen ihbarları titizlikle değerlendirerek yaşanan olumsuzluklara anında müdahale etmektedir.

Meteorolojik değerlendirmelere göre sağanak yağışın 4 Mayıs 2026 sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenmektedir. Bu nedenle vatandaşlarımızın olası risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur’’ denildi.

20 DAKİKADA METREKAREYE 60 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise kentte etkili olan dolu ve fırtına sonrası sahada çalışmalarını sürdürüyor. Belediyeden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, 20 dakika içerisinde metrekareye 60 kilogram yağış düştüğü belirtilerek, “Gaziantep genelinde etkili olan ve uzmanlar tarafından ‘süper hücre’ olarak tanımlanan şiddetli sağanak yağış, dolu ve fırtına, yalnızca belirli bölgeleri değil şehrin tamamına yakınını etkileyen geniş çaplı bir afet tablosu oluşturdu.

Kısa sürede yoğunlaşan yağışın Alleben Deresi’nde yer yer taşkınlara neden olmasıyla birlikte merkez ilçeler başta olmak üzere birçok noktada hayat ciddi şekilde etkilendi. Şehrin farklı bölgelerinde aynı anda etkisini gösteren hava olayı; ana arterlerde su birikintilerine, bazı mahallelerde taşkınlara, yüksek kesimlerde dolu yağışına ve geniş bir alanda fırtınanın yol açtığı hasarlara neden oldu.

Ağaçların kökünden söküldüğü, çatıların uçtuğu, araçların zarar gördüğü ve trafik yönlendirme levhalarının yerinden koptuğu çok sayıda nokta kayıtlara geçti. Kentte yalnızca 20 dakika içerisinde metrekareye 60 kilogram yağış düşmesi, yaşanan durumun boyutunu gözler önüne serdi.

Meteorolojik öngörülerin de üzerine çıkan bu tablo, Gaziantep’in son yıllarda karşı karşıya kaldığı en şiddetli ve en geniş alana yayılan doğal afetlerden biri olarak değerlendiriliyor. Afetin etkisinin şehir geneline yayılması, müdahale sürecini de çok yönlü ve eş zamanlı bir çalışma gerektirir hale getirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, afetin ilk anından itibaren önceden hazırlanan afet yönetimi ve dirençli şehir planları doğrultusunda tüm birimleriyle sahada hızlı ve koordineli bir şekilde görev aldı. Şehrin farklı noktalarında eş zamanlı müdahaleler sürdürülürken, sürecin anlık takibi ve yönetimi kesintisiz şekilde devam ediyor’’ ifadelerine yer verildi.

HASAR GÖREN 39 OKULDA EĞİTİME 1 GÜN ARA

Gaziantep’te sağanak, dolu ve fırtına nedeniyle hasar oluşan kent merkezi ve ilçelerdeki 39 okulda eğitime 1 gün ara verildi. Gaziantep Valiliği sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ismi açıklanan okullar hariç diğer tüm okullarda eğitim-öğretimin devam ettiği belirtilerek, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle Şahinbey, Şehitkamil, Nizip ve Yavuzeli ilçelerimizde bulunan 39 okulumuzda hafif hasar (çatı uçması, cam kırılması vb.) meydana geldiğinden aşağıda listesi bulunan okullarımızda 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.

Diğer okullarımızda eğitim öğretime devam edilecektir. Gelişmeler ile ilgili Kaymakamlıklarımız aldıkları ek tedbirleri sosyal medya hesaplarından ayrıca duyuracaklardır’’ denildi.

3 İLÇEDE EĞİTİME ARA

Gaziantep’te sağanak, dolu ve fırtına nedeniyle hasar oluşan 3 ilçede eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı. Gaziantep Valiliğinden sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Şahinbey, Şehitkamil ve Nizip ilçelerinde eğitime 1 gün süre ile ara verildiğini belirterek, “Meteoroloji Bölge Müdürlüğü değerlendirmelerinde meteorolojik risklerin yarın itibarı ile hafifleyeceği yönünde hava tahminlerine rağmen ilimizde bugün yaşanan fırtınadan etkilenen okullardaki mevcut hasarların yeniden detaylı olarak gözden geçirilmesi ve hasar gören okullarımızda düzenlemelerin yapılabilmesi amacıyla, ayrıca öğrenciler ve velilerin tedirginlikleri de göz önünde bulundurularak; Şiddetli yağış ve fırtınadan en yoğun etkilenen Şehitkamil, Şahinbey ve Nizip ilçelerinde bulunan resmi özel tüm okullarda, özel eğitim merkezlerinde, ana okullarında vb. tüm eğitim kurumları ve halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime 04 Mayıs 2026 tarihinde 1 gün süre ile ara verilmiştir. İlköğretimde çocuğu olan kadın personelle ilgili tedbirler kurum amirlerince alınacaktır’’ denildi.